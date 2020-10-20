Автор теории о «криптобандеровцах»: Я был прав, Россия для украинцев оккупант

20.10.2020, Москва, Михаил Рябов

Военкор Дмитрий Стешин, в свое время опубликовавший вызвавший споры трактат о «криптобандеровцах», опровергавший пророссийский настрой жителей Украины, нашёл подтверждение своей теории в результатах свежего социологического опроса, проведенного львовской компанией «Рейтинг». 60% респондентов заявили, что готовы в случае угрозы отстаивать территориальную целостность Украины с оружием в руках.

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«Абсолютное большинство украинцев считают себя патриотами, почти 60% готовы защищать Украину с оружием в руках. Неприятная цифирь к опросу, но зато мы имеем точный ответ на вопрос: «Почему Россия не стала освобождать Украину в 2014 году»?

Конспирологи и караул-патриоты любят рассказывать, что к Путину приехал какой-то Бухгалтер (из рептилоидов) с чемоданом компромата и тиран сразу перепугался и начал искать заднюю передачу на своей «Армате».

На самом деле, все печальнее. Процесс «вырусения», как этногенез, занимает всего 30 лет, а при коллективной великоукраинской терапии – и того быстрее. Поэтому не было ни жмеринских, ни львовских, ни полтавских партизан. А все молча сдают на АТО, ходят голосовать и смотрят цирк из Рады. Верят в эувропэйский шлях и своего кабанчика, которому осталось хрустеть морковкой уже всего ничего – два месяца. И Россия для них никакой не освободитель, а оккупант – давайте будем без ханжества честны», – прокомментировал Стешин.

С ним не согласился бывший секретарь Одесской епархии протоиерей Андрей Новиков, вынужденный покинуть Украину в 2014 году из-за угрозы преследования СБУ.

«Во-первых, тех, кто русский и поддерживает Россию, много, и их нужно защищать и спасать, независимо от того, сколько идиотов и предателей оказалось. Если бы им отдали условный Курск в 1991 г., и в Курске развели бы свидомых, но это не означало, что Курск надо не спасать и не возвращать. Во-вторых, это просто незаконно отторгнутая коренная территория России, независимо от того, что считают промытые пропагандой любители сала. Есть высшие ценности, чем «мнение жителей», и к таким ценностям относится единство Русской земли и миссия единого Русского государства», – считает Новиков.