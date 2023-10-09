«Авторитет ООН подорван» – США требуют не возвращать Россию в СПЧ

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Результатом кровавой провокации в селе Гроза должен стать отказ России на восстановлении членства в Совете по правам человека, а возможно и в ООН вообще.

Об этом в ходе заседания Совбеза ООН заявил американский дипломат, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Грозе жило 350 человек. В результате российской агрессии за одно утро 15% населения почили с миром… И теперь они просят другие страны поддержать их кандидатуру в Совет по правам человека ООН. Это, несмотря на задокументированное нарушение международного права, которое Россия совершила на Украине. Перевыборы России в этот орган – это будет ужасный шаг, который поставит под сомнение авторитет и этого органа, и ООН в целом. После исключения России, Россия продолжила нарушать права человека. Она спорит и ищет стрелочников, но я скажу чётко – только из-за действий России она непригодна для работы в СПЧ. Что ещё нужно мировому сообществу? США снова призывают Россию остановить своё варварское нападение и вывести свои войска за международно признанные границы Украины» – лицемерно вещал американский дипломат.

В свою очередь, постпред России Василий Небензя отметил, что сегодня большим страхом Запада является избрание России в СПЧ.

«Наш американский коллега рассказывает нам про поминки в Грозе. А он не хочет вспомнить про расстрелянную доблестными американскими войсками свадьбу в Ираке и другие многочисленные преступления американской военщины против мирных граждан в Ираке, Сирии, Афганистане, Югославии. Задача наших западных коллег – любыми неправдами покрывать киевский режим, которому они выдали карт-бланш на преступления и нарушения прав человека ещё в 2014 году. И которому они и сегодня помогают оружием, боеприпасами и разведданными, тщетно пытаясь отсрочить его бесславный конец», – сказал он.

Российский дипломат подчеркнул, что инцидент в Грозе очень похож на подстроенную Киевом провокацию.

«В момент удара в Грозе проходили похороны одного из высокопоставленных украинских националистов. Разумеется, в них участвовало множество его подельников. Не случайно на снимках, опубликованных почти сразу после удара, почти все тела принадлежат мужчинам призывного возраста. С такими ситуациями мы уже сталкивались не раз – киевский режим заламывал руки по погибшим в результате ударов по гостиницам, кафе, магазинам и так далее. А потом появлялось большое количество некрологов военных и иностранных наёмников. Такое вот совпадение. Не исключаем, что так же будет и с Грозой», – добавил он.