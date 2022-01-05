«Автором «украинизации» Казахстана является сама власть»

О том, как бунт в Казахстане воспринимают страны-соседи, «ПолитНавигатору» рассказывает Сергей Кожемякин, кандидат политических наук, собственный корреспондент газеты «Правда» по Центральной Азии.

По мнению эксперта, предпосылки для разгоревшихся погромов все предыдущие годы создавала сама казахстанская власть, заигрывавшая с Западом, националистами и взращивавшая антироссийские настроения.

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«ПолитНавигатор»: Здравствуйте, Сергей! Что происходит в Казахстане?

Сергей Кожемякин: В Казахстане происходят массовые народные выступления, почва для которых готовилась много лет. Готовилась, прежде всего, действиями властей. При богатейших природных ресурсах в стране высок уровень бедности, безработицы и неравенства. Пандемия коронавируса до предела обострила эти проблемы.

На фоне значительного уровня бедности, например, число долларовых миллиардеров увеличилось с 4 до 7, а их совокупное состояние – с 12,7 до 24,1 миллиарда долларов. Власти не только не смогли сдержать роста цен, но и своими действиями только подстегнули его. Это видно на примере сжиженного газа, который после либерализации цен подорожал в два раза. Это и стало последней каплей, после чего накапливавшееся возмущение прорвалось на улицы.

Нужно также напомнить, что 2021 год побил многолетний рекорд по числу забастовок. Они происходили в разных регионах, рабочие требовали увеличения зарплат в ответ на рост цен, улучшения условий труда. Причём наиболее активной протестная активность была на западе республики. Являясь главной сырьевой базой страны и обеспечивая Казахстану большую часть доходов, этот регион страдает от нерешенных социальных проблем. Так что ситуация накалялась продолжительное время, но власти проигнорировали эти «звоночки».

«ПолитНавигатор»: Тем не менее, некоторые аналитики спорят – одни утверждают, что это «народный бунт», а другие, что на глазах происходит искусственная «украинизация» Казахстана. А если это «два в одном», то есть, и «народный бунт», имеющий под собой объективную почву, и специально направленные процессы? Не приведет ли такая «смесь» факторов к казахстанскому прозападному «Майдану»?

Сергей Кожемякин: На самом деле «украинизация» Казахстана идёт уже много лет, причём её автором является сама власть. Антисоветизм и антикоммунизм являются частью государственной идеологии, на официальном уровне раскручивается тема «казахского голодомора» с фантастическим числом «жертв». Сносятся последние памятники Ленину, сотнями переименовываются «чуждые» (советские и русские) названия улиц, районов, сёл, городов. Правительство заигрывает с националистическими силами, включая их представителей в государственные органы.

Можно вспомнить, что сразу несколько кандидатов в президенты на последних выборах имели в своих программах требования «окончательной декоммунизации». А поскольку отбор кандидатов в Казахстане является очень жёстким, и к выборам допускаются только лояльные фигуры, подобная риторика, очевидно, получила одобрение сверху.

Да и на пресловутые «языковые патрули» власти долгое время закрывали глаза, вяло отреагировав только после шума в российских СМИ.

Да и во внешней политике власть, уверяя Москву в «вечной дружбе», установила более чем крепкие отношения с Западом. В Казахстане работают ведущие американские и европейские корпорации, ежегодно проводятся совместные с НАТО военные учения, американцы создали в республике ряд биолабораторий с более чем сомнительными целями.

«ПолитНавигатор»: И все-таки, более конкретно задам вопрос: не просматривается ли в разгоревшихся не на шутку событиях роковая направляющая «рука Запада»?

Сергей Кожемякин: Разумеется, ряд сил – как внутренних, так и внешних – будут пытаться перехватить протест, использовать его в своих целях. Но если говорить о тех же США, то нынешняя власть их полностью устраивает.

Давать какие-то очные прогнозы – дело наблагодарное. Какой-то организованности протестов пока не просматривается. За 30 лет власть сделала всё, чтобы вычистить оппозицию. В 2015 году в стране была запрещена Компартия, подавляются независимые профсоюзы. Так что протест неизбежно обрёл стихийную форму.

Будем надеяться, что вышедшие на улицы люди смогут сами «вылепить» какую-то организацию и не дать сделать это чуждым силам. Например, каким-то внутренним кланам или внешним игрокам.

«ПолитНавигатор»: Каковы основные требования у «бунтующих»?

Сергей Кожемякин: Изначально требования были довольно «узкими» – снизить цены на газ и основные продукты питания. Дальше они стали «общесоциальными», включив повышение зарплат и пенсий, снижение пенсионного возраста (весьма болезненный для Казахстана вопрос). Наконец, лозунгами протестов стали отставка правительства и «лидера нации» Нурсултана Назарбаева, который сохранил за собой целый ряд постов. Единого организационного центра нет, но, судя по поступающей информации, делаются попытки создания неких координационных советов, которые выдвигают списки требований.

«ПолитНавигатор»: Какова реакция властей и оппозиционных политических сил на выступления?

Сергей Кожемякин: Реакция властей поначалу следовала принципу «кнута и пряника». С одной стороны, она пообещала вернуть цены на газ и ввести госрегулирование цен на другие товары. Утром 5 января было отправлено в отставку правительство. С другой, власть демонстрировала готовность жёсткого подавления протестов, для чего был введён режим ЧП и комендантский час, мобилизованы силовые структуры. Однако размах выступлений вынудил власти реагировать «по факту» и идти на уступки, которые ещё утром было сложно представить. Так, президент Токаев возложил на себя обязанности главы Совбеза, которые до этого выполнял Назарбаев.

«ПолитНавигатор»: Еще не забыто, как в Жанаозене «развязка» наступила быстро и очень жестко. Сергей, события действительно стремительно развиваются. Как Вы думаете, развязка наступит быстро?

Сергей Кожемякин: Как мне кажется, нормализации обстановки в ближайшие дни ждать не стоит. Пока ситуация развивается «по нарастающей» – протесты ширятся, столкновения становятся всё более ожесточёнными. Очевидно стремление ряда сил (властные и околовластные группировки, криминал и т.д.) «оседлать» протест. Неясным остаётся настрой самой власти – её монолитность, готовность идти на жёсткие меры. В любом случае Казахстан вступил в полосу политической нестабильности, которая не идёт ни в какое сравнение с ситуацией десятилетней давности (Жанаозен).

«ПолитНавигатор»: В одном из городов Алма-Атинской области скинули монумент Назарбаеву. Слышны выстрелы, участниками беспорядков взято под контроль одно из административных зданий в Алма-Ате, по заявлению главы государства, убиты силовики, горят дома и машины. Если события пойдут по худшему для властей Казахстана силовому сценарию, как вы думаете, как должна Россия действовать?

Сергей Кожемякин: К сожалению, Россия давно уже потеряла даже те слабые рычаги влияния на постсоветское пространство, которые у неё были. Доля русского населения снизилась за 30 лет с 38 до 18%, Россия не имеет сколько-нибудь заметного присутствия «мягкой силы», сосредоточившись на выстраивании отношений с элитами (причём, как было сказано выше, это вовсе не привязало элиты к Москве прочными узами). России остаётся наблюдать за ситуацией, сохраняя внешний нейтралитет. Открытая поддержка власти и, тем более, военно-политическое вмешательство чреваты ростом антирусских настроений. Что, надеюсь, в Москве понимают.