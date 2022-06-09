Автотуристам в Крыму придётся иметь отдельный бюджет на штрафы

09.06.2022  20:33 (Мск), Симферополь
Любовь Смирнова.  
Просмотров:
 
Дзен, Крым, Общество, Политика, Россия, Транспорт, Туризм, Финансы


Глава Крыма Сергей Аксенов предложил ввести штраф в 1 тысячу рублей за отказ оплачивать парковку транспорта на участках автомобильных дорог, определенных муниципалитетами под платные стоянки.

Ответственность за неуплату необходимо ввести в региональный закон об административных правонарушениях, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Глава Крыма Сергей Аксенов предложил ввести штраф в 1 тысячу рублей за отказ оплачивать...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


Законопроект должен войти в повестку заседания парламента 21 июня до летних каникул. Если депутаты утвердят штрафы за парковку в местах, определенных муниципалитетами под платные стоянки, то уже с июля нововведения вступят в силу. В этом году основной упор курортного сезона делается на автотуристов.

В центре Симферополя летом обещают расширить площади парковок, особенно в центральной части города, где из-под знаков «Стоянка запрещена» и «Остановка запрещена» автомобили увозят эвакуаторы. При этом оплату за стоянку собираются привязать к месту регистрации: для крымчан она должна быть ниже, чем для приезжих.

«Будет рассматриваться тарификация, – сообщил «Крым24» председатель Общественного совета Симферополя Александр Юрьев. – Мы выступаем за то, чтобы для симферопольцев цена осталась прежняя, а для приезжих можно и поднять. Считаю, что это будет справедливо, потому что многие иногородние просто бросают на сутки машину и уходят».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть