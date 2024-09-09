Автотуристы нашли «маршруты удовольствия» по пути в Крым – Маковей

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Семь из десяти туристов, отдохнувших в Крыму этим летом, прибыли на автомобильном транспорте. Путь из Сибири, Урала, Якутии занимает несколько дней, превращая поездку в познавательное путешествие, под которое подтягивается придорожная инфраструктура.

Об этом в эфире «Радио Крым» сообщил председатель Крымской гостиничной ассоциации Сергей Маковей, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Традиционно у нас 70% гостей приехали на автомобилях, поскольку семьёй из нескольких человек на автомобиле ехать выгоднее. Очень много автомобильных номеров было из Челябинска, с Урала и даже были люди из Сибири и из Якутии. Они добираются на авто, причём такими познавательными маршрутами, заезжая в разные города. У меня друзья, например, останавливались в Краснодаре, в Волгограде на несколько дней, гуляли и осматривали достопримечательности. Мы уже несколько лет проводим работу в рамках проекта «По дороге на юг». Рассказываем людям, где им остановиться, какие достопримечательности посмотреть, куда можно сходить. Радует, что наши коллеги из соседних регионов развивают придорожную инфраструктуру», – подчеркнул он.

Путь через новые территории выбрали 11% автотуристов, и в их числе – жители Херсонской и Запорожской областей.



«Туроператоры и турагенты по экскурсионному обслуживанию принимают оттуда автобусные группы на уикенд. Понятно, что есть люди, которые приезжают на более длительный срок, но в основном едут посмотреть, как у нас в Крыму, что у нас изменилось, есть ли улучшение по сравнению с ними, с той территорией, которая сегодня стала нашей. Некоторое время назад мы тоже были в Запорожской и Херсонской области, наблюдаем очень серьёзные изменения. Но, что касается транспортной логистики, низкий поклон федеральным властям за дорогу к нам – великолепная трасса. Рекомендую ехать, если стыковка идёт с Ростовской областью и с Таганрогом. Это даже быстрее, чем через Крымский мост», – заверил Маковей.