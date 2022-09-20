«АвтоВАЗ» набрал долгов и не может выйти на самоокупаемость

20.09.2022  15:53 (Мск), Москва
Анатолий Лапин.  
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Дзен, Политика, Россия, Транспорт, Экономика


Крупнейший российский производитель легковых автомобилей «АвтоВАЗ» имеет более 100 миллиардов рублей долгов.

Об этом стало известно сегодня на совещании в Совете Федерации, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Крупнейший российский производитель легковых автомобилей «АвтоВАЗ» имеет более 100 миллиардов рублей долгов. Об этом...

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Глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов попытался выяснить, сколько автомобилей нужно выпускать предприятию, чтобы стать безубыточным.

«107 миллиардов на сегодняшний момент долгов… А какая точка безубыточности предприятия? Сколько автомобилей нужно выпускать, чтоб была точка безубыточности, чтобы хотя бы на плаву было?», – спросил Кутепов у замминистра промышленности и торговли РФ Альберта Каримова.

На это у чиновника не нашлось ответа:

«Финансово-экономическую модель достаточно сейчас сложно, с учетом множества меняющихся параметров, сверстать. Потому что это зависит и от курса, и от количества, стоимости компонентов, которые на сегодняшний день поставляются, от транспортных затрат, от логистики».

Его ответ не устроил Кутепова, упрекнувшего чиновника в том, что предприятие регулярно получает государственные инвестиции, но при этом не может выйти на самоокупаемость.

«45% рынка, достаточно большой рынок. Сколько, вы считаете, машин нужно производить в год и реализовывать на территории Российской Федерации, плюс еще на экспорт уходит порядка 12%, – сколько нужно производить на территории Российской Федерации и реализовывать для безубыточности предприятия?», – снова спросил Кутепов.

Каримов сказал, что на этот вопрос лучше ответит Максим Соколов, президент «АвтоВАЗа».

«Я просто к тому, что вы в роли замминистра, чтобы мы немножко все погрузились и понимали, что за последние несколько лет государство вкладывает масштабные инвестиции в поддержку автомобильной отрасли, и мы до сих пор не видим четкой программы, каким образом она будет дальше развиваться и какие новые модели мы будем делать, что мы будем делать дальше, чтобы на плаву предприятие оставалось.

Для нас самое главное в Совете Федерации – это занятость. А предприятие, которое сейчас существует – это уже непосредственно ваша деятельность. Но все время ходить и просить деньги – это не очень правильно. Мы вопрос задаем, – точка безубыточности где?, – заявил Кутепов.
При этом конкретного ответа он снова не получил.

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