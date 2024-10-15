Азаренок пригласил Собчак работать на БелТВ

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Гражданка Израиля, скандальная блогерша Ксения Собчак побывала в Минске и взяла интервью у помилованного президентом Белоруссии экстремиста Романа Протасевича.

По итогам она опубликовала почти трехчасовое видео, в котором зрителей заинтересовал только получасовая вставка – пикировка Собчак с пламенным белорусским телеведущим Григорием Азаренком.

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«У нас есть триумфатор новых смыслов. Это главный момент интервью, ради которого я все и придумала», – призналась Собчак Протасевичу, когда Азаренок зашел в студию.

«Уже устали и не фыркаете», – поприветствовал блогершу телеведущий.

Ксению и Григория давно связывают «высокие» заочные отношения. Он в своих эфирах называет ее «падлой» и «адской лошадью, не устающей ржать и фыркать». Она его на своих каналах зовет «личным крашем» и «гилти плэжэ» и пытается насмехаться.

Встретившись, парочка тут же начала обмениваться «любезностями» уже очно.

«Тогда в 2020 году вы активно участвовали с свержении нашего президента, разрушении нашего государства. Вы песни пели про вертолет на 3 сентября. Я очень хорошо помню. С телеканала «Дождь» наши оппозиционеры не вылазили, вся российская либеральная оппозиция была здесь», – предъявил Азаренок.

«Есть ощущение, Григорий, только без обид, что вы работаете на аудиторию немножко либо прип…женную, либо пожилую. Либо на таких девушек, как я, но это, скорей, исключение», – не осталась в долгу Собчак.

В ответ Азаренок пригласил ее работать на белорусское телевидение.

«Мы бы и вам нашли место на белорусском телевидении. Мы бы с вами вместе разбирали анатомию лошадей и проклинали врагов белорусского президента», – сказал он.

Собчак предположила, что некоторые сценарные шаги в своих передачах (например, потоптаться по красно-белому флагу белорусских националистов) Азаренок придумывает под действием наркотиков.

«Никаких мухоморов. Я вдохновляюсь вашими программами. Мне хочется унизить, уничтожить и разорвать вас – либералов», – ласково заверил ее Григорий.

Он предложил Собчак пройти постриг в одном из белорусских монастырей, покаяться, а потом спеть песню с признанием в любви президенту Белоруссии Александру Лукашенко.