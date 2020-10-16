Азаров неубедительно оправдывался за то, что пригрел Порошенко

16.10.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украинский народ зомбирован до такой степени, что значительная часть электората даже после шести с половиной лет бездарной власти майданщиков готова голосовать за силы, участвовавшие в перевороте 2014 года.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Бог им судья, и судья им украинский народ, когда прозреет от этой зомбирующей пропаганды. Меня очень смущает, что, несмотря на шесть с половиной абсолютно очевидных лет, абсолютно очевидных результатов, всё-таки 15 процентов готовы проголосовать за Порошенко, там, по-моему, 10 процентов готовы проголосовать за Тимошенко. Ребят, ну вы же думайте вообще, думайте, что вы хотите. Вы хотите, чтобы Украина окончательно развалилась? Ну, голосуйте за Порошенко и его братьев», – сказал Азаров.

«Я уже рассказывал, как Ющенко у меня советовался и спрашивал, как вы смотрите [на кандидатуру Порошенко], а я был исполняющим обязанности премьер-министра. Вот, он у меня спрашивал, я рассмеялся и сказал, что неужели во всей Украине ни одной нет кандидатуры кроме Пети Порошенко? Ющенко задумался и говорит мне: ну, тогда будет Юля. Тогда я ещё больше, так сказать, поразился и говорю: да, Виктор Андреевич, далеко пойдете с такой парой – Тимошенко и Порошенко, далеко Украина уйдет», – вспоминал экс-премьер.

В связи с этим у ведущего возник резонный вопрос, как же, несмотря на такое отношение к Порошенко, Азаров согласился назначить его на пост министра экономики.

«Да, вот так и согласился, – ответил бывший премьер-министр. – Янукович меня доубеждал, рассказывал, всякие аргументы приводил. Там же выборный год был 12, выборы в Верховный совет, ну а Порошенко обладал каналом, еще какими-то средствами массовой информации».

«Основным аргументом было то, что, по крайней, мере Порошенко не будет против нас, так сказать, воду лить или против нас работать, будет за нас работать. Так вот, пусть, говорит, у тебя посидит. Ну вот, он посидел полгода, ну, я каюсь, что я большую ошибку совершил, когда дал согласие на его назначение, потому что он занимался тем, чем всю свою жизнь занимался – аферами и так далее, так далее, поиском различных схем, а министерство экономики – ключевое. Я три-четыре месяца терпел, потом с Виктором Федоровичем состоялся разговор, и этого Порошенко, так сказать, попросили», – оправдывался Азаров.