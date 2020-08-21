Азаров: Подстрекаемые Западом забастовки грозят Белоруссии штрафами и экономическим крахом

21.08.2020, Москва, Елена Острякова

Забастовки как инструмент дестабилизации в Белоруссии стали возможны только потому, что большинство промышленных предприятий находится в государственной собственности.

Об этом в эфире радио Baltkom заявил экс-премьер-министр Украины Николай Азаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Отличие белорусских событий в том, что им удалось проникнуть в трудовые коллективы. У нас этого не было, потому что уже прошла приватизация. Ни один собственник не позволит останавливать предприятие, чтоб люди болтались по улицам, а он нес убытки. А в Белоруссии все основные предприятия государственные. Более того, находятся на государственной дотации. В них государство в лице правительства влило очень большие деньги в модернизацию. Сейчас это современные технологические предприятия. Благодаря протекционистской политике у белорусов доход в 2,5 раза выше, чем у украинцев», – сказал Азаров.

Он считает, что продолжение стабильной работы промпредприятий является залогом стабильности Белоруссии.

«Лукашенко нужно очень серьезно работать с людьми и смотреть, чтобы эти предприятия продолжали работать. Иначе с бюджетом Белоруссии при потере рынков будут очень большие проблемы. 50-60% экспорта этих предприятий идет на Россию. Потеря такого рынка отзовется не только убытками, но и штрафными санкциями», – сказал Азаров.