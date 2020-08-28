Азаров поумнел задним числом: Белорусы, не верьте Западу и майданщикам!

28.08.2020, Москва, Елена Острякова

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров призвал белорусов не верить своей оппозиции, которая уверяет, что будет выстраивать добрые отношения с Россией.

Об этом он заявил в эфире белорусского телеканала ОНТ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда я слышу, как ваши оппозиционеры рассказывают, что они за дружбу с Россией, все это ложь. Не для этого Запад их финансирует и готовит. Если им удастся свергнуть Лукашенко, то зачем Западу режим, который будет сотрудничать с Россией? Все это болтовня. У нас на Майдане тоже такое рассказывали», – сказал Азаров.

По его словам, Запад хочет сбить Белоруссию, как ранее Украину, с курса на добрососедские отношения с Россией, чтобы использовать как рынок для сбыта своей продукции, которая не имеет спроса.

«Когда мы в 2002 работали на создание единого экономического пространства России, Украины, Казахстана и Беларуси, мы имели самые высокие темпы роста своего валового внутреннего продукта. И понятно, почему. Огромный рынок четырех стран давал возможности бизнесу, иностранным инвесторам рассчитывать на развитие. Как только оранжевый Майдан поставил крест на этих планах, у нас упали и иностранные инвестиции, и прекратились собственные. Пошло падение доходов населения и сужение рынка.

Белоруссия меньше Украины и не может ориентироваться только на внутренний рынок. Альтернативы российскому рынку у вас нет. Те ребята, которые толкают вас по так называемому европейскому пути, не понимают, что миром руководят конкурентные интересы», – сказал Азаров.