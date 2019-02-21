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21.02.2019, Москва, Галина Шершнева
 
Криминал, Политика, Украина
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Азаров рассказал, как началась криминальная карьера Кличко

Нынешний мэр Киева Виталий Кличко начинал свою карьеру как мелкий рэкетир.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Москве рассказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Кто такой был Кличко (пусть на меня в суд подает). Он был мелким вышибалой у такого криминального авторитета, как Рыбка. Его мордобойские способности привлекли внимание одного человека, который сейчас живет и здравствует в Украине. Он его взял к себе”, – сказал экс-премьер.

“Кличко стал заниматься кикбоксингом. Поскольку кикбоксинг был всегда в зоне внимания криминала, то на него обратили внимание приближенные Рыбки. А Рыбка был крупнейшим бизнесменом и лидером ОПГ. Он понравился Рыбке, и он выделил деньги на его раскрутку. Называлась сумма в 200 тысяч долларов, по тем временам это были гигантские деньги. А потом его заметили в Германии и началась карьера. А потом господина Рыбку взорвали», – рассказал Азаров.

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