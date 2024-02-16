Азаров рассказал, как они с Януковичем прохлопали майдан

Правительство Виктора Януковича в 2013 году знало, что американцы готовят на Украине госпереворот, однако считало, что беспорядки начнутся на президентских выборах, а такая ерунда, как отложение подписания ассоциации с ЕС не могло послужить спусковым крючком.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы с президентом знали о том, что переворот готовится на 2015 год, была у нас информация. Почему на 2015 год? Потому что самое удобное всегда осуществлять перевороты в процессе передачи власти, кричать о том, что выборы сфальсифицированы… схемы известные. Поэтому все предупреждения, которые нам поступали летом 2013 года, мы относили к тому, что нам надо серьёзно готовиться к декабрю 2014 и январю 2015 года. Если говорить откровенно, я даже не предполагал, что вот такой абсолютно рабочий момент, как отложение подписания соглашения с ЕС, может послужить спусковым крючком вот этих трагических событий. Наверное, так бы и было, потому что первая неделя после принятия решения правительством ознаменовалась небольшими майданными волнениями», – рассказал Азаров.

При этом он подчеркнул – в правительстве знали, что госпереворот готовят, прежде всего, американцы, и видели, как лидеры майдана ходили в посольство США «каждый день, как на работу». И после вялой первой недели «вдруг» началась активная подготовка, а «в декабре стало ясно, что нужно ликвидировать ядро заговора».

«К большому сожалению, не пошли по этому пути, а пошли по пути беспрерывных переговоров, уговоров. Допустили даже то, что госпожа Нуланд приехала в декабре в Киев, у меня были с ней встречи, были встречи у неё с президентом Украины, на которых она требовала создание правительства национального единства. Ну, наш с ней разговор закончился уже после серии дипломатических обращений, я просто ей сказал: «Какое ваше дело, что вы тут указываете, кто у нас там должен быть вице-премьером?». Тогда речь не шла о смене правительства, а о том, чтобы правительство дополнить, и называла она фамилию Яценюка, например. Вот тогда он всплыл как ставленник американцев», – вспоминал экс-министр.

Он подытожил, что урок заключается в том, что легитимная государственная власть должна ликвидировать майданы, поскольку те жертвы, которые были бы принесены, не встали бы ни в какое сравнение с теми, которые Украина понесла за эти 10 лет.