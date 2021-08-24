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24.08.2021 13:37 (Мск), Москва, Олег Кравцов
 
Дзен, Политика, Россия, США, Украина
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Азаров считает, что Россия может вернуться к границам XVIII века

Новости УкраиныДаже в советское время бандеровцы не были искоренены, а после независимости они вошли в...

Даже в советское время бандеровцы не были искоренены, а после независимости они вошли в украинскую власть.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Комсомольской правде» заявил экс-премьер Украины Николай Азаров, давая оценку достижениям Украины за 30 лет независимости.

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«30 лет – это громадный исторический период, жизнь целого поколения. Сталину хватило 12 лет, чтобы, как говорится, из лапотной России сделать индустриальную страну, которая была способна победить всю Европу. Но у нас громадное количество агентов влияния, бандеровцы никуда не делись. Они были и во времена СССР, а после его развала вошли во власть», – сказал собеседник издания.

Он также добавил, что на Украине целенаправленно работали спецслужбы США, создающие вокруг России «санитарный пояс».

«И если так дальше пойдет, то Россия получит границу по состоянию на начало XVIII века, когда она проходила за Смоленском. Спецслужбы Запада работают в этом направлении, абсолютно не стесняясь. Госпожа Нуланд даже призналась, что на переворот 2014 года американцы потратили 5 миллиардов долларов», – подчеркнул Азаров.

Отметим, что Смоленск был окончательно присоединен к Российскому государству в 1654 году, то есть в XVII веке.

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