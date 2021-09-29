Азаров советует Украине думать про уголь, а не мечтать о зеленой энергетике

29.09.2021 16:25 (Мск), Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Так называемая «зеленая» энергетика – это удовольствие для богатых стран, но только не для Украины, которой надо думать, как пополнить запасы угля перед отопительным сезоном.

Об этом в беседе на канале «Первый независимый» заявил экс-премьер-министр Украины Николай Азаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все эти рассуждения – это для богатых стран, которые могут себе позволить рассуждать, что они будут делать 2030 году, в 2050 и так далее. А нам не до жиру, быть бы живу. Когда у нас полбюджета уходит на долги и на обслуживание долга, то надо думать о совершенно реальных вещах – стоимости газа, стоимости угля, о том, где этот уголь будем добывать», отметил Азаров.

«За 30 лет мы построили всего одну шахту, и то мы ее достраивали. А за восемь лет после переворота… да что они построили из таких серьезных энергетических мощностей? Что они реконструировали? Да ничего. Запасы угля по состоянию на 25 сентября – 800 тысяч тонн угля всего-навсего на складах. Даже сейчас, когда еще погода теплая, мы ежесуточно сжигаем порядка 70 тысяч тонн. Даже по их собственным планам должно было лежать на складах уже сейчас 2,2 десятых миллиона тонн. Спрашивается – а где полтора миллиона?», – недоумевает экс-премьер.

«Если вы сейчас расходуете 65-70 тысяч тонн в сутки, какой должен быть запас если вдруг температура снизится на 5-10 градусов? Вы будете сжигать 100 тысяч тонн в сутки, будут морозы – будете сжигать 150 тысяч тонн в сутки», – сказал Азаров.