Азаров: Украина превратилась в осла

11.06.2020, Киев, Максим Карпенко

Украина – это «осел», постоянно пытающийся догнать «морковку», которую перед страной повесили международные кредиторы.

Об этом в эфире интернет-канала «Эхо Киева» заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Азарова, в украинском бюджете катастрофическая недостача, которая покрывается за счет печатного станка Нацбанка.

«Если судить по апрелю, когда собрано доходов всего 42 миллиарда, всего-навсего 42 миллиарда, и апрель закрыт был только перечислением так называемых доходов Национального банка.

Но что такое доходы Национального банка – он дает деньги, рефинансирование нашим коммерческим банкам, какой-то процент. Те ему возвращают какой-то процент, создаются так называемые доходы. Это бумажные доходы, это надо различать.

Потому что доходы от промышленной деятельности: произвел товар, продал, покупатель купил, деньги вернулись, вычел расходы, затраты, получил прибыль – это материальная деятельность. А то, о чем я говорю – перечисление доходов Национального банка – это бумажная деятельность: напечатал, дал деньги в оборот, купили облигации займа, получили доходы, вернули, разницу опять же из бюджета забрали — эта бумажная разница составила сорок с чем-то миллиардов.

Так вот, за апрель и за май правительство жило только за счет этих бумажных денег. Чуда не произошло, наоборот, экономическая ситуация в стране ухудшается по всем абсолютно показателям.

Падает промышленное производство, оно не может не падать, потому что у нас с одной стороны карантин, люди не работали, а с другой стороны – мировая рецессия, сокращается наш экспорт.

Тут есть и объективные причины, которые усугубляются абсолютно непрофессиональной, бездарной деятельностью этого правительства и, конечно, воровством

Поэтому бюджет провальный, однозначно. Я еще в самом начале, когда его только утверждали, говорил о том, что разрыв между доходами и расходами – примерно 300-350 миллиардов, но сейчас он значительно больше.

Покрывать его абсолютно нечем, потому что что такое кредит МВФ – это ровно столько, сколько мы должны отдать. Нас ведут на поводке, как осла. Украина превратилась в осла, перед которым вешают морковку, и он все время пытается эту морковку догнать», – заявил Азаров.