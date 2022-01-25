Азаров: Украинское государство живёт в долг «до получки» под бешеные проценты

Бюджет Украины наполовину состоит из заемных средств.

Об этом в эфире радиостанции «Вести ФМ» заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

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«Об экономической ситуации на Украине даже говорить не хочется. Половина ровно расходов бюджета Украины финансируются за счёт заёмных средств. В прошлом году они заняли на внутреннем и внешнем рынке 600 с копейками млрд гривен. Это больше 20 млрд долларов.

Весь бюджет – 40 млрд долларов. На 2022 год они запланировали 630 млрд, потому что отдавать надо больше. Это такая система сообщающихся сосудов. Сколько залили, столько и отлили», – сказал Азаров.