Азаров: Украинское государство живёт в долг «до получки» под бешеные проценты
Бюджет Украины наполовину состоит из заемных средств.
Об этом в эфире радиостанции «Вести ФМ» заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
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«Об экономической ситуации на Украине даже говорить не хочется. Половина ровно расходов бюджета Украины финансируются за счёт заёмных средств. В прошлом году они заняли на внутреннем и внешнем рынке 600 с копейками млрд гривен. Это больше 20 млрд долларов.
Весь бюджет – 40 млрд долларов. На 2022 год они запланировали 630 млрд, потому что отдавать надо больше. Это такая система сообщающихся сосудов. Сколько залили, столько и отлили», – сказал Азаров.
Он полагает, что правительство Украины фальсифицирует данные по росту ВВП страны.
«Стоимость ценных бумаг на финансовых ранках упала до 75-80% от номинала. Спекулянты, которые могли бы покупать такие облигации, требуют доходность 16-20%. Что еще говорить об отношении финансового рынка к Украине. Они рисуют непонятные цифры роста ВВП, но при той жуткой инфляции, которая есть, думаю, реального роста нет», – заключил Азаров.
Спасибо!
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