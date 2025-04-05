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Целый вал истеричных публикаций вышел в украинских националистических СМИ после проведения в Москве первого заседания «Клуба народного единства», сопредседателем которого стал премьер-министр Украины (в 2010-2014 годах) Николай Азаров.

Осведомлённые источники сообщают, что Банковая крайне встревожена активизацией Азарова в медиа-поле, поскольку именно его кандидатура более всего подходит на должность главы переходного правительства в Киеве в случае успешного завершения переговоров РФ и США.

«Сейчас по киевским СМИ в приказном порядке дана команда «мочить» Азарова и «Клуб народного единства», – сказал «ПолитНавигатору» один из украинских медиа-менеджеров.

Киевские хунтари опасаются, что Азаров станет фигурой, которая устроит как Путина, так и Трампа. К тому же, он будет благосклонно воспринят населением, поскольку Азаров ассоциируется со стабильным и денежным периодом на Украине, конец которому положил переворот 2013-14 годов.

Именно поэтому в успешность кампании по дискредитации Азарова не верят сами исполнители.

«Публикации, где население пугают «возвращением российских коллаборантов» попросту не работают, ведь украинцы могут сравнить жизнь «при Азарове» и нынешнее положение – война, ежедневные смерти, зверства ТЦК, обнищание», – говорит собеседник.

Держащие нос по ветру уже начали готовиться к смене власти в Киеве. Очевидно, неспроста на заседании «Клуба народного единства» засветился и один из бывших соратников Зеленского – бежавший на Запад депутат Верховной рады Артем Дмитрук.