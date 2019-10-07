Азаров: Я никогда не был противником евроинтеграции

07.10.2019, Киев, Максим Карпенко

И экс-президент Украины Виктор Янукович, и бывший премьер-министр страны Николай Азаров не были пророссийскими политиками и не выступали против евроинтеграции Украины. Все, чего они хотели – это как можно более выгодно выторговать для себя условия, чтобы усидеть на двух стульях и не разорвать отношения с Россией.

Это в интервью журналисту Дмитрию Гордону признал сам Азаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

«Я никогда не был противником ассоциации Украины и ЕС. Я, наоборот, три года вел трудные, упорные переговоры по выработке выгодного для Украины текста соглашения. Но, когда у меня это не получилось, у нашего правительства это не получилось – надо прямо сказать, что не получилось из-за того, что существовал целый ряд больших и серьезных противоречий. Нам нужно было найти общий язык как с Россией, так и с Европейским Союзом. Именно это согласование не получалось…

Я бы не стал утверждать, что Янукович – глубоко пророссийский человек. Поскольку я его достаточно хорошо знаю – Янукович все эти годы, пока я с ним работал, руководствовался, будучи премьер-министром, интересами украинской экономики, будучи президентом – интересами украинского народа. Это так было, реально.

И вопрос подписания Соглашения об ассоциации заключался, еще раз подчеркиваю, в совершенно другом. Мы хотим иметь Украину европейской страной», – заявил Азаров.