Азарова отчитали на крымском ТВ в ходе обсуждения «дня незалежности»

Украина полностью зависимая страна от западных кредитов и поставок оружия, поэтому отмечать день независимости бессмысленно.

Об этом в эфире «Крым 24» заявил экс-премьер Украины Николай Азаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К сожалению, праздновать нечего, кроме самой сильной, так сказать, за всё время после 1991 года колониальной зависимости. Потому что ни одно решение Киев самостоятельно не принимает. Начнём с того, что он полностью зависит от западных и американских вливаний в бюджет, причём эти деньги вливаются не столько грантами, то есть бесплатно, сколько кредитами. И общий уровень кредитов уже стал таким, что возвратить его не только мы, наше поколение, но и внуки вряд ли смогут», – подчеркнул он.

«Второй момент – Киев полностью зависит от поставок вооружения. Можно дальше перечислять факторы зависимости Украины, так что праздновать нечего абсолютно. Разве можно праздновать потерю сотен тысяч молодых граждан страны, которые непонятно за что сложили свою голову? Разве можно праздновать то, что от экономики остались одни развалины? Да если, по большому счету, если спросить у Зеленского, то он даже не знает численность населения. Он не знает, что цена на хлеб, например, по сравнению с 2013 годом, выросла больше, чем в 15 раз. Так что – вот, такие дела», – указал экс-премьер.

Он считает, что современный европейский мир либо не понимает, либо намерено искажает положение дел на Украине.

«Вы послушайте, что западные страны, руководители западных стран, начинают рассказывать, когда речь идёт об Украине! Что эта страна борется за свою свободу, это страна, которая идёт прямым курсом к демократии, к Европе. Но это же ложь, самая настоящая! О какой свободе они говорят, о свободе отправиться на тот свет? Да, тут прямой путь открыт. А какая ещё свобода есть? Закрыты все оппозиционные каналы, закрыты все средства массовой информации, которые могли высказывать критику в адрес Зеленского. Чуть что не понравилось – взяли, закрыли, посадили, а ещё хуже того, убили. Поэтому, конечно, когда мы говорим о том, как и во что это должно вылиться, все негативные настроения населения, нужно вспомнить, во что они могли вылиться в фашистской Германии – да ни во что. Но очень чётко заметил когда-то Мао Дзедун – власть на штыках удержать нельзя», – заключил Азаров.

На его выступление резко отреагировал генеральный директор завода «Фиолент», заместитель председателя Общественной палаты Республики Крым Александр Баталин.

«Когда выступает бывший руководитель Украины, лучше их не показывать. Потому что это плохой пример, и когда такие люди выступают, я просто выключаю телевизор. Потому что – ну где же вы были? Вы же всё знали, мы же с вами работали. Я сейчас не хочу кого-то в чём-то обвинять, но я это на себе прочувствовал», – подчеркнул Баталин и добавил, что развал Украины происходил на его глазах и при непосредственном участии руководителей страны.

«Мне, так сказать, в кавычках, повезло, я со всеми президентами встречался, со всеми разговаривал. И после каждой встречи у меня был какой-то неприятный осадок, потому что они не говорили о перспективах, о будущем. Во всех вот этих разговорах и обсуждениях, вообще, чувствовалось, что на Украине всё идёт в тупик. В большей степени они все думали о своём и совсем не думали, а что же будет с Украиной. Вот это самое страшное, что могло получиться. Тот же Кучма развалил самый крупный днепропетровский завод – он его развалил, он просто его открыто развалил. То есть у него были какие-то мысли, он пришёл к власти… и так можно по другим президентам говорить. У Ющенко были свои заморочки, но самая большая беда была для Украины – это Кравчук. Он изначально ещё в Советском Союзе, когда был секретарем ЦК Компартии Украины, и когда с ним встречались лидеры, в том числе крымских коммунистов, то они сразу оговорили, что он плохой человек. И ни о какой независимости сегодня говорить невозможно – её нет. Надо это слово убрать», – заявил Баталин.

Он считает, что крымчане – самые счастливые люди, поскольку смогли избежать кровопролития и сейчас двигаются в сторону экономического развития, тогда как Донбассу такое положение придется выстрадать.

«Я совершенно согласен со всеми фактами, и хочу сказать – боятся и уважают только сильных и смелых. И у нас сейчас есть все возможности, спасибо нашему президенту. Мы сильнее стали, мы понимаем цену тех ошибок, которые совершили. Но поэтому сегодня надо сделать всё для того, чтобы этот либерализм в России прекратить. Потому что идёт война, и все работают на то, чтобы победить», – заключил Баталин.