Азарову предложили стать новым Ковпаком – он витиевато «съехал»

20.02.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

На Украине не стоит ждать нового Майдана – США контролируют ситуацию и на корню купируют любые предпосылки для массовых выступлений.

Об этом заявил находящийся после 2014 года в РФ бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Почему украинцы до сих пор терпят такое экономическое падение? Ждать ли следующего майдана?» – спросила ведущая конференцию в «Аргументах и фактах».

«Майдана не ждать, потому что если кто-то думает, что майданы стихийно появляются, то он глубоко заблуждается, – ответил Азаров. – Майдан – это хорошо организованная спецоперация. Подготовленная, оплаченная, продуманная, к которой подключается громадное количество людей, включая агентов влияния, находящихся в органах власти».

По его словам, без сочетания вышеуказанных факторов любой майдан обречён на провал. «Это серьезная спецоперация, которая долго готовится и организуется, используя для этого подходящий повод», – добавил экс-премьер.

Он уверен, что сам народ без внешних факторов неспособен настолько организоваться.

«Для организации народа требуется политическая структура, мощная политическая сила, разветвлённая по всем абсолютно областям, которая имеет СМИ, работает идеологически направленная политическая сила. Нужны ресурсы определенные, нужны лидеры. И вот против этого всего американские спецслужбы очень серьезно работают. Как только появляется, что-то такое, что может привлечь внимание людей, против этого разворачиваются карательные действия», – пояснил Азаров.

«Но тем ни менее, вы говорите, что трассы перекрывают», – возразила ведущая.

«Николай Янович, вы так на Ковпака похожи, вот вам бы возглавить как главе комитета спасения Украины всю эту историю», – предложила она.

Однако в ответ Азаров прочитал витиеватую речь об опасностях, подстерегающих его на Украине. Иными словами, менять подмосковный комфорт на землянку Ковпака бывшему премьеру не захотелось.

«Вы, наверное, не знаете, что против меня в Украине возбуждено вот уже семь лет несколько уголовных дел, – начал оправдываться Азаров. – Часть из них они закрыли, в связи с абсолютной бесперспективностью, выдуманностью, часть продолжают вести. Против меня применялись санкции, и вот европейский суд в Люксембурге, это высшая судебная инстанция ЕС, шесть раз уже выносил решение, и дошло уже до того, что высший орган суда принял решение, по которому признал, что в Украине отсутствует система правосудия».

Он рассказал, с какими сейчас можно столкнуться опасностями на Украине.

«Надо понимать, с чем мы имеем дело, в Украине, по сути, установился неонацистский режим. Он внешне маскируется, но даже его маскировка – как можно закрыть издания, закрыть каналы, как можно убивать и сажать журналистов, как можно преследовать политиков? Например, против гражданина Украины внесудебная расправа – указом президента объявлены санкции, заморожены счета и так далее.

Они прекрасно понимают, что им нужны продажные погрязшие в коррупции политики, такие, которые могут быть марионетками. Для этого они создали систему антикоррупционных органов. Но эти антикоррупционные органы занимаются одним: на своих смотрят сквозь пальцы, а всех остальных, стараются вроде бы бороться с коррупцией. На самом деле, это придуманное им и хорошо отработанное по примеру Румынии и ряда других стран система органов автономных от власти, они добились, что все эти органы абсолютно не зависят от власти, от существующей в Украине власти, потому что руководятся они исключительно американским посольством. И вот такая система, карательная, создана», – стращал экс-премьер.

«В борьбе за независимость, под лозунгом, которым выходили на майдан в итоге обрели рабство от США», – отметила ведущая.

«Сейчас практически большая часть политиков признает, что Украина находится в колониальном управлении», – согласился Азаров, окончательно переведя разговор с повторения подвига Ковпака на другую тему.