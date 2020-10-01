01.10.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Азербайджан, Армения, Конфликт, Нагорный Карабах, ООН, Украина
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Азербайдажан стал сильнее, карабахское обострение было неизбежно – дипломат


Переход конфликта вокруг Нагорного Карабаха в горячую стадию был неизбежен.

Об этом в интервью «Apostrophe TV» заявил экс-директор политического департамента МИД Украины Василий Филипчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что случилось, должно было рано или поздно случиться после достижения двух ключевых условий: первое – то, что одна из сторон резко повысила свою боеспособность, а второе – это то, что международное право и международные организации резко ослабили свои позиции. Азербайджан стал сильнее, а ООН, ОБСЕ, международные игроки и вообще – самоустранились и ничего не могут сделать. И вот, когда происходит хаос в международных отношениях, это должно было случиться.

[Глава МИД Украины] Дмитрий Кулеба правильно сказал: если не то, что ружьё на стене, если есть такой конфликт, то рано или поздно он может перейти в горячую стадию, нельзя этого дожидаться. Именно для этого существует дипломатия, международные дипломаты, которые должны были предотвратить всё это, отслеживать», – заявил Филипчук.

«Как будет развиваться ситуация, сложно сказать, снова поддержу тезис Кулебы о том, что нужно снизить градус агрессии, иначе это может спокойно напоминать 2014 год и выстрелы в Сараево – из таких подобных вещей начинаются мировые войны», – добавил дипломат.


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