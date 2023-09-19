Азербайджан атаковал Карабах. Ереван умывает руки

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Сегодня азербайджанская армия начала боевые действия против Нагорного Карабаха.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», говорится в официальном заявлении министерства обороны Азербайджана.

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Поводом к началу боевых действий называется подрыв сегодня на автомобильной дороге Ахмедбейли-Физули-Шуша в результате взрыва мины, якобы «заранее установленной в террористических целях разведывательно-диверсионными группами вооруженных сил Армении в Карабахском экономическом районе Азербайджана».

Кроме того, в этот же день, утверждает оборонное ведомство Азербайджана, подорвалась машина с азербайджанскими военными.

«В целях обеспечения положений Трёхстороннего заявления, пресечения широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе, разоружения и вывода формирований вооружённых сил Армении с наших территорий, нейтрализации их военной инфраструктуры, обеспечения безопасности мирного населения, вернувшегося на освобождённые от оккупации территории, гражданских служащих, задействованных в строительно-восстановительных работах и наших военнослужащих, а также восстановления конституционного строя Азербайджанской Республики, в регионе начаты антитеррористические мероприятия локального характера», – говорится в заявлении.

Отмечается, что в рамках мероприятий с применением высокоточного оружия «на передней линии и в глубине выводятся из строя позиции формирований вооруженных сил Армении, их долговременные огневые точки, а также боевые средства и объекты военного назначения».

При этом указывается, что о начале операции были проинформированы командование миротворческого контингента Российской Федерации и руководство Турецко-Российского Мониторингового Центра».

На кадрах, снятых в Степанакерте можно услышать канонаду. Кроме того, над столицей НКР летают азербайджанские БПЛА, которые пытаются поразить из стрелкового оружия.

«Поступает информация о стрелковых боях между ВС Азербайджана и Армией обороны Арцаха в районе Шуши. Азербайджанские ресурсы заявляют о продвижении в направлении Степанакерта. Армянские источники данную информацию опровергают. В районе столицы Арцаха активно работают азербайджанские беспилотники. Никакой реакции со стороны официального Еревана пока нет», – пишет в своем паблике военкор Юрий Котенок.

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«Итак, это случилось. Прямо сейчас Азербайджан наносит удары по армянским ПВО в Карабахе, и с учетом текущей внешнеполитической ситуации, этот армянский анклав обречен. После выбранного руководством Армении открытого проамериканского курса во внешней политике, и в связи с этим, вероятном ««умыванием рук» со стороны России (а статут ОДКБ на данную территорию не распространяется), дальнейшее предположить несложно. Армия Армении не вмешается. Азербайджанская армия, если ее никто не остановит политически (кто бы это мог быть, пусть Пашинян сегодня звонит в Вашингтон и просит Байдена), сомнет «ВС Арцаха» довольно быстро (с учетом того, что им до столицы непризнанного анклава уже рукой подать», – считает Подоляка.

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин отмечает, что на первом этапе операции Азербайджан занимается подавлением армянской ПВО и РЭБ, чтобы захватить полное господство в воздухе и обеспечить воздушное прикрытие для действий пехоты и техники.

«С учетом того, что ПВО и РЭБ Армении в Карабахе со времен войны 2020 года сильнее не стали, нет причин полагать, что Азербайджан не сможет добиться желаемого. С захватом господства в воздухе, скорее всего начнется массированное применение барражирующих боеприпасов по скоплениям живой силы и техники армян», – пишет Рожин.

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«Ведь именно сейчас в Армении военные армии США находятся на учениях. Руководство Армении уже давно предало Россию, и главные друзья Армении сейчас – это враги России Франция, ЕС и США. […] Карабах. Третья карабахская война, судя по всему. Она продлится недолго и закончится полной победой Азербайджана», – считает Марков.

Примечательно, что Минобороны Армении в своем заявлении сообщило, что на границе с Азербайджаном… все стабильно спокойно. То есть, скорее всего, армянская армия не придет на помощь силам Карабаха.

При этом в МИД РФ заявили, что Москва не получала от Турции предложений по проведению четырехсторонней встречи по Карабаху.

«Грустный сказ о том, как за пять минут дискредитировали себя два ведомства двух стран, показав оторванность от актуальных событий, невладение повесткой и неумение работать со СМИ и населением. Задумываются ли они о том, что в данное время такие формулировки вредны, — вопрос риторический», – пишет по этому поводу тг-канал «Рыбарь», основанный военным аналитиком Михаилом Звинчуком.

Впрочем, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия сейчас проводит контакты по ситуации в Нагорном Карабахе, в том числе с Азербайджаном. По ее словам, позже появится официальное заявление.

А вот в МИД Азербайджана объявили, что война будет продолжаться до полного вывода армянских военных из Карабаха и ликвидации статуса республики.

Правда, в Минобороны Армении уверяют, что армянских военных нет в Карабахе.