Азербайджан давно и системно ведёт политику против России – эксперт

Анатолий Лапин.  
30.06.2025 19:59
  (Мск) , Киев
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Азербайджан, Вооруженные силы, Дзен, Запад, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Пропаганда, Россия, Русофобия, Украина


Азербайджан еще несколько лет назад начал проводить враждебную по отношению к России политику. Эта республика уже давно поставляет военную продукцию на Украину и в другие нестабильные страны.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный обозреватель Борис Рожин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Азербайджан еще несколько лет назад начал проводить враждебную по отношению к России политику. Эта...

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«Еще во времена войны в Сирии через Азербайджан шли поставки оружия боевикам на Ближний Восток… Ну, очевидно, что Азербайджан давно и системно взял курс на переформатирование отношений с РФ и ситуация с задержанием каких-то криминальных элементов в Екатеринбурге или история с самолетом в Актау – это, скорее, просто предлог, потому что, враждебный курс в отношении России и поддержки Украины, Азербайджан выбрал еще задолго до этих событий», – отметил он.

«Можете сколько угодно рассказывать про дружбу, но если одна сторона не хочет, то надо исходить не из каких-то представлений о том, что мы хотим там дружить, а какие-то злые силы там мешают…

Но одна страна проводит совсем другую политику, которая, ну скажем так, зачастую представляет проблемы для российских интересов, как в целом, так и конкретно в Закавказье», – заключил Рожин.

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