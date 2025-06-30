Азербайджан давно и системно ведёт политику против России – эксперт
Азербайджан еще несколько лет назад начал проводить враждебную по отношению к России политику. Эта республика уже давно поставляет военную продукцию на Украину и в другие нестабильные страны.
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный обозреватель Борис Рожин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Еще во времена войны в Сирии через Азербайджан шли поставки оружия боевикам на Ближний Восток… Ну, очевидно, что Азербайджан давно и системно взял курс на переформатирование отношений с РФ и ситуация с задержанием каких-то криминальных элементов в Екатеринбурге или история с самолетом в Актау – это, скорее, просто предлог, потому что, враждебный курс в отношении России и поддержки Украины, Азербайджан выбрал еще задолго до этих событий», – отметил он.
«Можете сколько угодно рассказывать про дружбу, но если одна сторона не хочет, то надо исходить не из каких-то представлений о том, что мы хотим там дружить, а какие-то злые силы там мешают…
Но одна страна проводит совсем другую политику, которая, ну скажем так, зачастую представляет проблемы для российских интересов, как в целом, так и конкретно в Закавказье», – заключил Рожин.
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