Азербайджан давно и системно ведёт политику против России – эксперт

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Азербайджан еще несколько лет назад начал проводить враждебную по отношению к России политику. Эта республика уже давно поставляет военную продукцию на Украину и в другие нестабильные страны.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный обозреватель Борис Рожин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Еще во времена войны в Сирии через Азербайджан шли поставки оружия боевикам на Ближний Восток… Ну, очевидно, что Азербайджан давно и системно взял курс на переформатирование отношений с РФ и ситуация с задержанием каких-то криминальных элементов в Екатеринбурге или история с самолетом в Актау – это, скорее, просто предлог, потому что, враждебный курс в отношении России и поддержки Украины, Азербайджан выбрал еще задолго до этих событий», – отметил он.