Азербайджан фактически уничтожил бронетанковые войска Карабаха

16.11.2020, Москва, Олег Кравцов

В ходе последних боев в Нагорном Карабахе азербайджанская армия нанесла колоссальный урон бронетанковым силам армян.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в комментарии «Московскому комсомольцу» заявил военный эксперт Алексей Леонков.

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«Надо отметить, что потери поползли в первые две недели боев, когда Азербайджан начал реализовывать свое огневое преимущество. Первым делом Азербайджан с помощью беспилотников уничтожил системы и комплексы противовоздушной обороны Карабаха. Дальше уже беспилотники-камикадзе и артиллерия стали расправляться с бронетанковыми силами карабахцев. Это первое.

Второе: беспилотники давали целеуказание ствольной и реактивной артиллерии — она точно накрыла всех огнем. Однако отмечу, что, по моим данным, при прямых столкновениях, например, в районе Гадрута или при штурмах на центральном и северном фронтах азербайджанские силы несли гораздо большие потери, чем защитники Карабаха», – сказал эксперт.

Также отмечается, что за 44 дня боев силы самообороны Карабаха потеряли не меньше 185 танков, 66 из которых оказались у Азербайджана в качестве трофеев. При этом потери Баку выглядят скромнее – 28 танков, причем два новеньких Т-90 были захвачены силами Карабаха. Также потеряны безвозвратно были 50 азербайджанских бронемашин, тягачей и бронетранспортеров.