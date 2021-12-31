Азербайджан грозит Болгарии разорвать газовый контракт за разглашение тайны

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Баку грозит Софии санкциями вплоть до одностороннего расторжения газового контакта, поскольку болгарские СМИ узнали, что две трети поставляемого в страну азербайджанского газа будет по спекулятивным ценам продаваться в другие государства.

Об этом сообщает bgnews, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ранее болгарские блогеры и журналисты узнали о том, что, согласно контракту между Болгарией и Азербайджаном, получаемый болгарской стороной азербайджанский газ потребляется не в полной мере, а значительный объем поставляемого «голубого топлива» продается другим странам по завышенным ценам. В ответ Баку пригрозил санкциями и даже односторонним расторжением контракта за разглашение коммерческой тайны.

«Пока интерконнектор между газопроводами Греции и Болгарии, по которому должен идти газ из Азербайджана в соответствии с соглашением, не запущен, голубое топливо поступает иным путём, и не может быть принято в полном контрактном объёме из-за низкой пропускной способности, – прокомментировал ситуацию директор «Булгаргаз» Николай Павлов. – А потому оставшуюся часть – две трети, продают другим странам».

По его словам, азербайджанский газ можно было бы поставлять через трубопровод из Турции, однако с Анкарой по этому поводу переговоры еще только ведутся.