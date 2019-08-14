Азербайджан и Армения рукоплещут грузинским русофобам

14.08.2019, Киев, Игорь Петров

После прекращения авиасообщения с Грузией российские туроператоры перестали продавать путевки в эту страну, а турпоток в соседние Армению и Азербайджан вырос.

Об этом на пресс-конференции в Москве сообщила исполнительный директор Ассоциации туропрераторов России Майя Ломидзе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Судя по отзывам туристических компаний, причем по всей России, многие туристические компании во многих городах довольно активно продавали турпакеты в Грузию, они были востребованы.

И бизнес потерял в связи с тем, что направление было закрыто. Продаж турпакетов сейчас нет. В Грузию можно добираться только со стыковками, не только через Минск. Едут и через Ереван и через Баку и даже через Стамбул. Этот поток в каком-то виде существует, но мы лишены возможности оценить емкость этого потока. Я не знаю сколько народу сейчас из России едет в Грузию на отдых.

Что касается денег, которые потеряла страна, то на мой взгляд было очевидно, потому что Россия была одна из основных рынков для Грузии. Понятно, что страна потеряла, сколько – у нас нет фактуры чтобы это как-то адекватно оценивать», – сказала она.

По ее словам, спрос на отдых в Грузии сохраняется, но оценить его нельзя.

«Запросы у туристических компаний есть, туристы спрашивают – можно ли купить пакет и так далее. Спрашивают как экскурсионную часть, так и черноморское побережье Грузии.

Им предлагается как правило альтернатива. Наиболее востребованная альтернатива для тех туристов, которые планировали поехать в Грузию – другие республики на Кавказе: Армения, Азербайджан, откуда, возможно, они дальше сами едут в Грузию.

Про это нам неизвестно. Мы говорим про турпакеты.

Также востребован Кипр, отчасти наше черноморское побережье и отчасти Турция. Но нельзя говорить, что вот все эти перечисленные направления пережили какой-то фантастический бум из-за того что Грузия была закрыта и возник существенный прирост – за исключением Армении и Азербайджана.

Вот там прирост очевиден – где-то на плюс 10 процентов в сравнении с прошлым годом за счет этих дополнительных туристов. На всех остальных направлениях особого бума мы в связи с переориентацией не видим. Запросы есть, их количество оценить довольно сложно», – рассказала Ломидзе.