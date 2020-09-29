Азербайджан и Армения смогут спастись только в составе Российской империи – депутат Госдумы

29.09.2020, Москва, Максим Карпенко

Азербайджан и Армения смогут достичь мира только в составе большого единого государства, каким был Советский Союз и Российская империя.

Об этом в эфире интернет-канала «Белрусинфо» заявил депутат Госдумы РФ Евгений Федоров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Политик подчеркнул, что Россия должна через суд добиться признания развала СССР незаконным и потребовать возвращения земель.

«Мы должны для себя четко понимать – раз там есть наша база, раз есть Абхазия, Осетия, Приднестровье, значит, мы планируем восстановить Советский Союз. Это азбука геополитики, исходя из этой азбуки геополитики, нам суверенная Армения не нужна, потому что она будет на каком-то этапе нашим врагом.

Следовательно, нам ни в коем случае не надо туда посылать войска, нам надо через суд обязать Армению вернуться в состав российского государства и вернуть территорию, которую они оттяпали незаконно в 91-м году, и дальше уже наблюдать за их конфликтом с турками, понимая, что он закончится необходимостью с их стороны вернуться под защиту российского государства. Это нам надо не ради Армении, а ради восстановления нашего отечества (в границах) 41-го года», – заявил Федоров и подчеркнул, что Армения сегодня стоит на развилке, и единственный выход сохранить свою идентичность – это вернуться в состав большой России.

«Есть три пути. Первый путь – это лечь под турков и НАТО, и быть уничтоженными, потому что вы – враги. Второй путь – это поиграть в сепаратизм и все равно быть уничтоженными, только более жесткими методами, и, наконец, третий путь, как принимали решение ваши деды, прадеды и пра-прадеды, – это вернуться в состав единого отечества.

Добровольно, но на основе закона. Это называется добровольно-принудительно. И дальше это отечество решит ваши проблемы безопасности, как оно всегда и решало – вот простая схема. И в этом случае закончатся военные действия, будет восстановлено единое государство, единое отечество и армянский народ, и турецкий народ получат в свое распоряжение огромное государство, с помощью которого они будут расти и поднимать свой уровень», – заключил Федоров.