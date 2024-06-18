Азербайджан и Казахстан втягивают в «тюркское НАТО» под эгидой Анкары

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Киргизия предложила Азербайджану создать по аналогии с НАТО военно-оборонительный блок тюркоязычных стран. Об этом пишет азербайджанский ресурс haqqin.az. При этом официалы в Бишкеке и в Баку эту информацию не комментируют.

Издание напоминает, что идея создания «тюркского НАТО» не нова – под названием «Армия Турана» ее неоднократно обсуждали в экспертных кругах вовлеченных стран.

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«Так что, на фоне трансформации Организации тюркских государств (ОТГ) из форума стран с общими корнями, схожим языком и культурой в новый региональный политэкономический альянс, такой вариант развития событий сюрпризом бы однозначно не стал», – говорится в публикации.

Издание предполагает, что эта идея была поднята в рамках международной конференции на тему «Организация тюркских государств: к новым стратегическим целям на фоне геополитических реалий и глобальных катаклизмов», состоявшейся 15 мая в недавно отвоеванной у карабахских сепаратистов Шуше и организованной правящей в Азербайджане партией «Ени Азербайджан» (тамошний аналог «Единой России»).

В этом мероприятии приняли участие эксперты и лидеры политических партий, а также официальные представители стран-членов ОТГ.

Бакинское издание цитирует обращение к участникам конференции президента Азербайджана Ильхама Алиева: «в условиях грубого нарушения норм международного права и двойных стандартов, основанных на селективных подходах осуществление политики, направленной на защиту национальных интересов и отвечающей существующим вызовам, является одной из главных задач независимых государств».

Алиев назвал Организацию тюркских государств «структурой, которая уверенно продвигается в последнее время к новым стратегическим целям и становится центром растущей силы в мировой политике с повышающимися международным авторитетом и возможностями геополитического влияния».

В рамки этой обьединительной модели пытается втиснуться и Казахстан. «Президент Касым-Жомарт Токаев говорил, что в нынешних условиях основная ставка в обеспечении глобальной безопасности, стабильности и устойчивого развития делается на «средние державы». Основываясь на принципах дипломатии и партнерства, «средние державы» должны объединиться для противостояния глобальным вызовам, стоящим перед человечеством», – приводит издание цитату из выступления на панельной сессии «Организация тюркских государств: региональный вклад в глобальную безопасность» исполнительного секретаря казахстанской партии AMANAT Даулета Карибека, певшего дифирамбы инициативам президента Токаева в регионе.

«Как мы видим, политические круги тюркоязычных стран осознают важность более тесного сотрудничества в области безопасности. Вполне возможно, что уже в ближайшее время идея создания нового военно-политического альянса на базе Организации тюркских государств, подобного НАТО, будет официально вынесена на обсуждение», – резюмирует азербайджанское издание.

Публикация содержит напоминание о том, что начале июля в Шуше планируется проведение следующего неформального саммита Организации тюркских государств.

Мы уже приводили ранее мнение авторов авторитетного американского аналитического издания The National Interest относительно того, что на фоне ослабления позиций России в центральноазиатском регионе там растет влияние Анкары,

«Все более уверенная в себе Турция бросает вызов России на Южном Кавказе и в Центральной Азии — двух регионах, которые Москва твердо считает частью своей исключительной сферы влияния, необходимой для ее воспринимаемого статуса великой державы. Используя Азербайджан на Южном Кавказе в качестве ворот, Турция расширяет свое влияние на тюркоязычные государства Центральной Азии на восточном берегу Каспийского моря. Транскаспийская динамика зарождается под эгидой тюркского блока сотрудничества , охватывающего такие разнообразные области, как безопасность, торговля и культура», – отмечает The National Interest.