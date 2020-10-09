09.10.2020, Москва, Олег Кравцов
 
Азербайджан, Армения, Война, Нагорный Карабах, Россия
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Азербайджан хочет прорваться к Нахичевани. На пути – российские пограничники


Протурецких боевков из Сирии могут расселить на территории Нагорного Карабаха, за который сейчас развернулись ожесточенные бои между армянами и азербайджанцами, которых поддерживает Анкара.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Независимой газете» заявил генерал-лейтенант запаса, бывший заместитель командующего Группы российских войск в Закавказье Юрий Неткачев, комментируя ход текущих боевых действий в Нагорном Карабахе.

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Издание поинтересовалось, возможно ли дальнейшее продвижение азербайджанских войск по направлению к реке Аракс.

«Эта негласная цель и присутствует, видимо, у Баку и Анкары. Здесь есть одно «но», и его пока сторонники Турции не разглашают. У Алиева и Эрдогана присутствует реальная цель – соединить Азербайджан с Нахичеванью через так называемый Мегринский коридор. И они очищают коридор, чтобы это сделать…», – считает генерал.

В свою очередь газета заметила, что это уже будет оккупация территории Армении, уточнив, решатся ли Баку и Анкара на такое развитие событий.


«Это вопрос не военный, а политический. В Мегри есть российско-армянская погранзастава. Ее будет трудно обойти.

Я пока не хочу делать прогнозов, но скажу, что озабоченность Москвы выражена сейчас, на мой взгляд, тем, что протурецкие формирования воюют на карабахском фронте. Я долго думал: зачем они там? И вот один из вариантов, по-моему, связан с тем, что туркоманы и другие сирийские протурецкие боевики нужны сейчас в Карабахе для того, чтобы ассимилировать их на захваченных землях. А мы уже наблюдаем, можно сказать, массовый исход армянских семей из зоны конфликта…», – резюмировал Неткачев.

При этом в Москве ранее предупредили, что в случае нападения Армения может получить помощь в рамках ОДКБ.

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