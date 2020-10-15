Азербайджан останется с тем, что отожмет в Карабахе – эксперт

15.10.2020, Киев, Максим Карпенко

Ситуация в Нагорном Карабахе завершится тем, что Азербайджан вернет себе ту часть региона, которую сможет захватить, а мировые игроки не будут выступать против этого.

Об этом в эфире интернет-канала «PolitWera» заявила российский политически обозреватель Ирина Алкснис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, все страны мира, в том числе и Армения, признают Нагорный Карабах частью Азербайджана, поэтому давления на него не будет.

«Я думаю, что об уступках полноценных вряд ли может идти речь. Я думаю, что в итоге успокоится именно тем, что сколько Азербайджан в процессе нынешних идущих боевых действий себе карабахской территории отрежет, вот это станет новой линией разграничения. Но ожидать, что Азербайджан вернет то, куда он продвинулся, я не думаю, что на это он пойдет.

Тут надо иметь в виду, что абсолютно все признают на официальном уровне, что Карабах – это территория Азербайджана. Соответственно, я думаю, что давить на него по этому вопросу не будут. Что они себе отожмут сейчас, то за ними и останется», – заявила Алкснис.