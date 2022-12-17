Азербайджан поглощается Турцией и становится форпостом НАТО в регионе

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Баку за последние годы становится не просто младшим партнёром Анкары, а настоящим протекторатом новоявленной оттоманской империи, превращаясь при этом и плацдармом для НАТО в Прикаспийском регионе и Южном Кавказе.

Теряя остатки суверенитета, правящая азербайджанская элита рискует полностью раствориться в турецкой, оказавшись на третьих ролях обычных исполнителей, которых потом обязательно утилизируют.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

То, что это действительно так, говорит даже то обстоятельство, что за последние два года Ильхам Алиев окончательно испортил отношения одновременно и с Грецией, и с Францией, хотя до этого сотрудничество с этими странами развивалось очень быстрыми темпами.

Азербайджан даже продавал с 2019 года Элладе собственный газ по Трансадриатическому газопроводу (TAP) и рассматривал строительство новых его ниток в Южную Европу с участием Афин. В итоге с началом Второй Карабахской войны между двумя государствами случился настоящий дипломатический кризис, чуть не дошедший до окончательного разрыва отношений.

Тогда Баку без каких-либо доказательств обвинил греков в укрывательстве и переправке в зону военных действий армянских боевиков, а правительство Греции уличило турок и азербайджанцев в посылке на фронт исламских боевиков из Сирии.

У Парижа даже намечались контракты по продаже вооружений Баку в виде истребителей-бомбардировщиков. Существовал и совместный план развертывания предприятий по производству французских танков и бронетранспортёров. Но всё это тоже пошло прахом после боевых столкновений в Арцахе в сентябре 2020-го года, а сейчас отношения с Францией на самой низкой отметке за всё время.

В действительности, реальной причиной охлаждения отношений с Грецией, Францией и даже с Израилем является соперничество с ними реваншистской Турции, мечтающей восстановить влияние и территорию Османской державы.

То есть с момента «малой победоносной войны», Баку фактически стал воспроизводить полностью под копирку внешнюю политику Анкары в Средиземноморье, на Ближнем Востоке и в Центральной Азии, превращаясь в настоящий политический придаток и инструмент неосманистской экспансии.

Можно с уверенностью сказать, что и сама эта «освободительная» война двухлетней давности была лишь частью имперского проекта, чтобы прорубить энергетические и транспортные коридоры из Баку в Турцию через территорию Армении, а также создать «окно» в бывшую советскую Среднюю Азию с целью ускорить процесс так называемой тюркской интеграции.

И тут можно вполне согласиться с тем же Николом Пашиняном, который в разгар боевых столкновений заявил немецкой прессе:

«Уже не Азербайджан принимает решения по поводу собственной судьбы, а Турция».

Как раз уже в июне 2021 года в отбитом у армян городе Шуша была подписана декларация о союзнических отношениях в разных сферах, в которой затрагиваются и вопросы взаимопомощи в военной сфере. То есть речь идёт о едином командовании, естественно под началом турецких генералов, и создании общей «армии Турана».

Спикер турецкого парламента Мустафа Шентоп озвучил тогда даже программный лозунг.

«Наша идея — одна нация, два государства». Но в действительности дело идёт к созданию уже единого государства, так как усиленными темпами стандартизируются под турецкие аналоги система образования, здравоохранения и услуг посредством, в том числе, интеграции двух систем «электронного правительства», – сказал спикер.

И процесс постепенного поглощения с учётом того, что Азербайджан отправляет все свои энергоресурсы по трубопроводам через Турцию, делает Баку полностью зависимым от неоосманистской верхушки во главе с Эрдоганом, а сами отношения абсолютно неравноправными. Нынешнюю ситуацию можно даже назвать игрой удава с пойманной птицей, которой уж точно не улететь и суждено пропасть в крепких объятиях.

И дело не только в интеграции элит, но и в неизбежной потере самобытности азербайджанского народа, который будет рано или поздно растворён в турецком 80-миллионном этносе, несмотря на серьезные отличия в религии, традициях и истории. За это говорит и разработка единого тюркского алфавита на основе турецкого, который станет теперь обязательным для всех членов Организации тюркских государств, в том числе и для Азербайджана.

Сама республика по сути уже выполняет роль марионеточного государства Северного Кипра, становясь плацдармом для турецкой колонизации Средней Азии и узлом по транспортировке казахстанской нефти и газа через Каспий в Анатолию.

Буквально недавно 14 декабря Ильхам Алиев и Реджеп Эрдоган на трехстороннем саммите склоняли президента Туркмении Сердара и его отца Гурбангулы к присоединению к Организации тюркских государств и к перенаправлению газового потока в Европу в обход России.

Эта затея правда сорвалась, так как Ашхабад не без влияния Пекина решил сохранить свой нейтральный статус и отказался от предложенных проектов и маршрутов, наращивая тем самым отношения с Тегераном и выбрав газовый проект, предложенный Москвой в рамках транскаспийского пути Север – Юг в направлении Индии и Юго-Восточной Азии.

Но то, что Ильхам Алиев выполнял в этой игре роль агента и слуги Реджепа Эрдогана стало очевидно всем.

Подобная подчиненная позиция толкает Баку к дальнейшим недружественным действиям в отношении Москвы, что выразилось в той же блокаде азербайджанскими «экологами» и «гражданскими активистами» с военной выправкой Лачинского коридора, соединяющего Армению с Арцахом, с целью провоцирования российских миротворцев на ответные действия. Об этом мы уже писали в своём прошлом материале.

При этом Ильхам Алиев осуществлял уже не столько интересы Турции, сколько британских компаний, окопавшихся в Азербайджане и жаждущих заполучить медные и молибденовые месторождения и рудники Нагорного Карабаха. Востоковед Каринэ Геворгян по этому поводу отмечает:

«Главная и первая пилотная страна на постсоветском пространстве, на которую Британия опирается – это Азербайджан, а затем следует Казахстан. Но Баку на первом месте, в который вложены огромные английские инвестиции и действуют 600 компаний».

Это еще раз показывает, кто стоит на самом деле за проектом Организации тюркских государств и возрождением «Большой Игры» в Закавказье и Средней Азии, чтобы вытеснить Россию и сдержать Китай. При этом параллельно эта республика становится еще и удобным плацдармом для продвижения Североатлантического альянса.

Так, специально во время проведения саммита ОДКБ в Ереване, в Баку в тот же самый момент с 20 по 25 ноября проходила конференция «Дни НАТО», где обсуждались вопросы унификации азербайджанских вооруженных сил по западным стандартам и взаимодействия и координации действий с силами альянса.

Об этом открыто заявил полковник Игорь Табулов-Трута, руководитель подразделения SHAPE Partnerships по взаимодействию со странами:

«Наша программа Дней НАТО в каждом из посещенных мест не только позволила нам проинформировать нашу аудиторию по темам, представляющим взаимный интерес, но и в равной степени мы смогли воочию убедиться в профессионализме и приверженности, проявленных мужчинами и женщинами вооруженных сил Азербайджана, независимо от звания. Азербайджан был и продолжает оставаться сильным партнером НАТО, где его вклад в миссии и операции НАТО и заполнение ключевых штабных должностей всегда значительны».

По сути азербайджанскую армию натаскивают на дальнейшие столкновения с армянскими вооруженными силами и военными России.

Так, как те же офицеры НАТО отметили:

«Военнослужащие республики достигли полной боеспособности благодаря нашей партнерской схеме концепции оперативного потенциала».

Может поэтому Баку отправляет технику и боеприпасы ВСУ, а также многочисленных военных советников и «добровольцев» из числа кадровых военных, ушедших вдруг в отпуск или временно уволенных. Также наверно для получения боевого опыта под присмотром американских и британских офицеров?

Подобные игры становятся опасны в первую очередь для самого Азербайджана, который может в одночасье превратиться уже во враждебное государство со всеми вытекающими для этого последствия. И если правящая азербайджанская элита вовремя не остановится и не притормозит сращивание с османами, а также не прекратит агрессивные действия по захвату уже исконно армянских территорий по пробивке Зангезурского коридора, то может оказаться в неудобном положении.

Ведь помимо Москвы есть и решительно настроенный Тегеран, который уже не будет мириться с произвольным изменением границ Армении, в результате чего захлопнется транспортный маршрут из Индии на север, а тем более с попытками турков разогреть сепаратистские настроения среди этнических азербайджанцев на Севере Ирана. В этом случае уже будет трудно кому-либо сдержать иранских коллег от активных действий.

Если в Баку это забудут или поддадутся провокациям со стороны британских кураторов, то это может в итоге привести к серьезным проблемам и к вовлечению в конфликт новых игроков.