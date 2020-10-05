Азербайджан продолжит бить по городам Карабаха

05.10.2020, Москва, Владимир Гладков

У азербайджанских военных не хватает выучки подняться в атаку при грамотной артподдержке, а потому они ограничиваются обстрелами городов и позиций противника.

Об этом телеканала «Россия 1» заявил военный эксперт Михаил Ходарёнок, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Прошло восемь суток ведения военных действий. Сказать, чтобы Азербайджан добился каких-то значимых результатов, взял хотя бы несколько райцентров, хотя бы приблизился к Степанакерту или обнаружил какие-то успехи – на данном этапе это отсутствует. Обстрелами населённых пунктов никто ещё вооружённых конфликтов не выигрывал. Извините, надо подниматься в атаку. В этом плане у Азербайджана всё-таки достаточно плохо, как свидетельствуют все данные с линии боевого соприкосновения.

Лично я себе с большим трудом представляю хотя бы атаку азербайджанского батальона при грамотной поддержке артиллерии. Скажем, пехота пошла в атаку, артиллерия поддерживает её методом последовательного сосредоточения огня. Ни то, ни другое у меня в голове не укладывается, судя по их боевой выучке», – заявил эксперт.