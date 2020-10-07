Азербайджан пытается оставить Карабах без воды

07.10.2020, Москва, Олег Кравцов

Одна из целей, которую ставит Баку, предпринявший атаку на Карабах, – контроль над водными ресурсами.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в репортаже из Нагорного Карабаха пишет спецкор «Комсомольской правды» Александр Коц.

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По его словам, южное направление атак азербайджанских военных «наводит на мысль, что Баку изначально преследовал цель завладеть водными ресурсами».

«Как писали азербайджанские СМИ, в 2016 году Алиев подписал контракт с Ираном на строительство 2 водохранилищ на реке Аракс. Причем на территории, которую по факту контролирует Нагорный Карабах. Через два месяца после подписания этого контракта началась апрельская четырехдневная война. На сегодня одно из водохранилищ практически готово, и Карабах вполне может пользоваться этими ресурсами. Что не устраивает Баку, вложившего в этот проект деньги», – отмечает автор.

Кроме того, его знакомый военный аналитик обратил внимание, что ожесточенные бои идут на севере, где находится Сарсангское водохранилище.

Раньше излишки воды сбрасывали Азербайджану. Но два месяца назад решили перенаправить ресурсы на юг Карабаха. Так что одна из целей нынешнего конфликта – контроль над водными ресурсами. Цель, конечно, не основная, но как промежуточная – вполне. Одной реки Куры для нужд 10-миллионного Азербайджана недостаточно», – скаазл собеседник журналиста.