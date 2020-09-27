27.09.2020, Москва, Елена Острякова
 
Азербайджан, Армения, Белоруссия, Война, Вооруженные силы
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Азербайджан стреляет по Карабаху из белорусского оружия


Азербайджан мог использовать белорусские реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Полонез» при сегодняшнем обстреле Нагорного Карабаха.

Об этом в своем телеграм-канале написал бежавший на Украину белорусский политолог Игорь Тышкевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Судя по географии ударов, использован и белорусский «Полонез», – написал Тышкевич.

Позже на своем youtube-канале он напомнил, что Белоруссия активно торгует оружием с Азербайджаном. Там есть сейчас как минимум 8 пусковых установок РСЗО «Полонез».

«По некоторым данным «Полонез» во многом разрабатывался за азербайджанские деньги. В Азербайджан активно поставляются белорусские системы РЭБ (радиоэлектронной борьбы – ред.). Начинают поставляться белорусские беспилотные летательные аппараты и немножко другой техники. Эти поставки воюющей стране, естественно, вызовут определенные вопросы со стороны  как Армении, так и России», – сказал Тышкевич.

Он считают, что поставки белорусского вооружения в Азербайджан продолжатся.


«Официальный Минск мог бы сказать Москве, что больше не будет, но Азербайджан ключевой партнер. Поэтому одним из государств, куда обратятся Азербайджан и Турция, будет Республика Беларусь.  И, несмотря на обязательства по ОДКБ, РБ в случае прямого обращения будет помогать», – сказал Тышкевич.

Сегодня МО Азербайджана заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских. По заявлению МО Армении, Карабах «подвергся воздушным и ракетным атакам…», армянская сторона сбила два вертолета и три беспилотника Азербайджана.

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