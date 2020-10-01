Азербайджан угрожает воевать до изгнания армян из Карабаха

01.10.2020, Москва, Олег Кравцов

В Баку заявляют, что не согласятся на прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе без вывода из региона подразделений Армении.

«Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», ссылаясь на азербайджанских политиков и экспертов, пишет «Коммерсант».

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«Если армянское политическое руководство заявит о готовности к выводу своих вооруженных сил, это будет означать установление прочного мира. Да, там будет определенный график, наблюдатели, разъединительные силы. Но именно с целью вывести войска, а не как раньше: давайте остановим пальбу и будем дальше толочь воду в ступе. У нас есть и финансовые, и людские, и военные ресурсы для того, чтобы продолжать военные действия намного дольше, чем на это способна Армения», – сказал изданию депутат азербайджанского парламента Расим Мусабеков.

В свою очередь бакинский политолог Ильгар Велизаде также считает, что пока ситуация развивается «в русле логики войны».

«Наступательная операция осуществляется в направлении оккупированных районов вокруг Нагорного Карабаха. Судя по всему, она продолжится — армянская армия не собирается сдавать позиции», – добавил Велизаде.