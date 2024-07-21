Азербайджан успокаивает венгров: Украина останется транзитером газа и после 2024 года

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В дискуссии о дальнейшей судьбе транзита газа в Европу по территории Украины по истечении в этом году пятилетнего контракта с российским «Газпромом» вклинился еще один интересант – нефтедобывающий Азербайджан. Устами своего президента Ильхама Алиева Баку дает Киеву шанс остаться газовым транзитером и в дальнейшем.

По словам Алиева, дальнейший транзит газа через украинскую ГТС возможен, и на этот счет идут переговоры с властями России, Украины и с Евросоюзом.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Как сказал Алиев на конференции в отвоеванном у армянских сепаратистов городе Шуша, Азербайджан хочет выступить посредником в вопросе продолжения транзита газа в Евросоюз через Украину.

«Мы поможем, если сумеем», – добавил азербайджанский лидер. Алиев подчеркнул, что Евросоюз и Украина обратились к Баку с просьбой посодействовать переговорам.

Контракт по транзиту российского газа через Украину был заключен на 5 лет, его срок истекает 31 декабря. Украинские власти ранее заявляли, что не намерены продлевать договор. В то же время Киев выразил готовность продолжить транзит при определенных условиях и при участии компаний из ЕС. Говорилось и о прокачке азербайджанского газа через Украину.

Ситуация осложняется сохраняющейся газовой зависимости ряда центральноевропейских стран типа Венгрии, Словакии и Австрии. Эти страны окажутся перед «серьезными проблемами», если транзит через Украину прекратится, поскольку им придется платить на сотни миллионов евро больше, чтобы закупить газ у других поставщиков, считает Алиев.

В той же Венгрии уже сейчас бьют тревогу из-за одностороннего прекращения Украиной транзита нефти российской компании «Лукойл». У венгров все настолько плохо, что этот вопрос, как написал пресс-секретарь венгерского правительства Золтан Ковача в бывшем Твиттере,.хотят вынести на заседание Совета ЕС.

Politico вангует в Венгрии топливный кризис, ведь страна на 70 % зависит от российских поставок. Издание пишет. что Киев ввел санкции, блокирующие поставки трубопроводной нефти крупнейшей российской частной нефтяной компании «Лукойл» в Центральную Европу, чтобы перекрыть источник дохода Кремля для ведения СВО.

Глава венгерского МИД Петер Сийярто назвал решение Украины прекратить транзит нефти «непонятным и неприемлемым». Он признал, что Венгрия и Словакия зависят от нефтепровода «Дружба», по которому «Лукойл» поставляет около двух миллионов тонн нефти в год.

«Это решение ставит под серьезную угрозу долгосрочную безопасность поставок нефти в Венгрию и Словакию», – добавил венгерский министр, призвав Киев решить этот вопрос.

«Это странно, что страна, стремящаяся в ЕС, ставит под угрозу энергоснабжение двух стран-членов ЕС, особенно летом, когда потребление энергии находится на пике», – заявил Сийярто.

В МИД Словакии также жаловались, что прекращение поставок нефти может негативно повлиять на работу НПЗ в Братиславе. Центральноевропейцы боятся, что аналогичные проблемы они получат и с газом – в случае прекращение транзита по истечении срока договора.

Баку, по словам своего президента, пытается действовать «осторожно», поскольку в прошлом его ошибочно обвиняли в реэкспорте российского газа, добавил азербайджанский президент.

Сейчас ежегодный объем транзита газа из РФ в ЕС через Украину составляет около 15 млрд кубометров, отмечает агентство Reuters. В 2022 году этот показатель достигал 150 млрд кубометров.