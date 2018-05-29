29.05.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Азербайджан запустил газопровод в Европу – в обход Украины и России

Президент Азербайджана Ильхам Алиев запустил в работу Южный газовый коридор (ЮГК), который предусматривает создание инфраструктуры для поставок азербайджанского газа в Европу, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Церемония запуска ЮГК состоялась на Сангачальском терминале, который является исходной точкой проекта, сообщает издание news.day.az.

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Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются в 2020 году в объеме 10 млрд кубометров. Кроме того, 6 млрд кубометров азербайджанского газа будет поставляться в западные регионы Турции.

Для поставки газа в Европу «Южный газовый коридор» предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры, общей протяженностью 3500 км. Азербайджанский газ из месторождения Шах-Дениз будет поступать в Италию через пять стран. Стоимость проекта оценивается в сумму свыше $40 млрд.

Основными компонентами проекта являются Стадия-2 проекта Шах-Дениз, расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Транс-Адриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юг Италии.