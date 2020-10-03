Азербайджанцы в РФ пока не переживают за бездумные действия своего земляка Алиева

03.10.2020, Москва, Елена Острякова

Военные действия в Нагорном Карабахе и заявления турецких чиновников о том, что турки и азербайджанцы — единый народ, якобы осложнили положение азербайджанских бизнесменов на Урале.

Об этом сообщает URA.RU, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Торговцы-азербайджанцы готовятся к проверкам. Пострадает бизнес, связанный с наследником вора в законе Гули. В случае осложнения обстановки первыми ощутят проблемы азербайджанские «обнальщики», через которых идут финансовые потоки, связывающие южных торговцев в Екатеринбурге с «крышей» — представителями убитого Гули, многомиллиардная империя которого досталась по наследству его брату Намику Салифову.

Второе крупное сосредоточение азербайджанцев в Свердловской области — Алапаевский район, где представители этой нации владеют почти всеми лесопилками.

Однако жители поселка Махнево в 90 км от Алапаевска (из-за многочисленной диаспоры его называют «маленький Азербайджан») рассказывают, что азербайджанские бизнесмены по-прежнему чувствуют себя вольготно и спокойно.

Между тем, политолог Илья Гращенков перечислил имена самых влиятельных российских азербайджанцев.

«Как минимум, ТОП-5 азербайджанских бизнесменов (по происхождению) играют серьезную роль в российской политике и экономике, среди них: Вагит Алекперов (Лукойл), Зарах Илиев (председатель совета директоров ООО «Высотка» и совладелец группы «Киевская площадь»), Год Нисанов (Председатель совета директоров ООО «Киевская площадь» и владелец «Фуд Сити»), Араз Агаларов (Крокус), Фархад Ахмедов (держатель акций крупных российских компаний: «Новатэк», «Лукойл», «Газпром», «Норильский никель», Сбербанк и «Магнит») и многие другие», – написал в своем телеграм-канале Гращенков.