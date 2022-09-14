Азербайджано-армянская эскалация: что задумали англосаксы?

На армяно-азербайджанской границе вновь неспокойно. Взаимные массированные обстрелы и бои местного значения за отдельные населенные пункты на территории Армении и Арцаха с большим количеством жертв говорят о том, что продолжается эскалация, которая может перерасти рамки приграничного конфликта и превратиться в полноценную войну.

Всё началось с того, что вечером, а затем в ночь с 12 на 13 сентября начались взаимные артобстрелы от которых пострадала в большей степени армянская сторона. При этом были применены и турецкие БПЛА, стоящие на вооружении азербайджанской армии. Сообщалось, что первые удары пришлись по военной части в Арени и по санчасти в Джермуке, также зафиксирован удар по городу.

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Начались ночью и столкновения на линии разграничения непризнанной Нагорно-Карабахской республики (Арцах). Так, обстрелы между армянскими и азербайджанскими частями с участием тяжелой артиллерии и миномётов были отмечены населенных пунктов Горис, Сотк и Джермук.

Но существенное отличие от многих предыдущих подобных обстрелов и нападений друг на друга в попытках отвоевать господствующие высоты или опорные пункты, заключается в том, что основные столкновения теперь происходят уже не на территории Карабаха, а на непосредственной границе двух стран, что резко усиливает опасность разрастания конфликта в настоящую бойню.

Это, кстати, позволило Еревану обратиться уже напрямую в ОДКБ за помощью, что и было предпринято утром 13 сентября после заседания Совбеза Армении. Правда, секретариат организации в течение нескольких часов ответил, заявив, что «Применение сил ОДКБ на границе Армении и Азербайджана неприемлемо. Обе стороны должны использовать политические и дипломатические методы».

Места боевых столкновений между Арменией и Азербайджаном 13 сентября.

Симптоматично, что согласованные решения о прекращении огня сначала на 02.00, а затем и на 09.00 утра, достигнутые при посреднической роли министра обороны РФ, дважды нарушались, что показывает пока невозможность погасить полноценные военные действия обычными методами.

Растёт и количество погибших армянских военнослужащих. Если утром сообщалось о 49 убитых, то сейчас эта цифра доросла до 100. Особо яростные столкновения сейчас идут в населённом пункте Варденизе, где азербайджанские войска смогли захватить в результате массированных атак несколько постов и опорных пунктов. При этом боестолкновения и на других участках границы двух государств не прекращаются.

Жалуются на армянскую сторону и азербайджанские военные, которые утверждают, что противник заминировал многие подъездные пути, прервавшие возможность снабжения ряда пограничных постов. Также обстреляны базы и укрытия в Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачинском районах, а также населенные пункты Басаркечер, Истису, Гаракилса и Горус.

Но самое скверное то, что пострадать могут и российские пограничники, которые оказались расположены вдоль всей границы двух стран. Так, военкор Семён Пегов утверждает в своём телеграм-канале, что на сегодняшний момент есть большая угроза того, что будут подвергнуты ударам со стороны азербайджанских войск уже российские военные.

«По нашим данным азербайджанские военные вышли по связи на посты российских военнослужащих Погранвойск ФСБ РФ, развёрнутых в том числе на армяно-азербайджанской границе после горячей фазы арцахского конфликта 2020 года. Их количество увеличилось после того, как Баку несколько раз предпринял попытку вторгнуться на суверенную территорию Армении (Сюник, Варденис). Азербайджанцы в ультимативной форме потребовали наших погранцов оставить свои позиции – якобы в противном случае Баку не готов гарантировать им безопасность. Наши парни, в свою очередь, также в ультимативной форме отказались покидать зону обстрела и остались на своих позициях», – утверждает автор канала WarGonzo.

С одной стороны, конечно, наличие российской военной базы в Гюмри и пограничников ФСБ РФ является главным сдерживающим фактором, не дающим азербайджанским военным и их турецким советникам проникнуть глубоко на территорию Армении. Но пока этого явно недостаточно, чтобы полностью законсервировать конфликт.

Сейчас Баку использует тактику постепенного захвата и вытеснения армянских подразделений с ключевых высот и пунктов, улучшая позиции своих войск и ставя под удар населенные пункты и маршруты снабжения, а также гражданские коммуникации и жизненно важную инфраструктуру.

Азербайджан пользуется тем, что до сих пор на этих участках не произведена делимитация и демаркация границ, оставшиеся и по ныне формально административными после распада СССР. Это даёт возможность ему оспаривать армянскую принадлежность тех или иных высоток и деревень.

Это пока излюбленный метод давления на Ереван со стороны Баку и Анкары, чтобы заставить либеральное руководство Армении во главе с Николом Пашиняном пойти на новые территориальные, экономические и политические уступки. И похоже определённые ограниченные цели этой эскалации уже достигнуты.

К такому выводу, в частности, приходит военный эксперт Тигран Абраамян:

«К сожалению, Азербайджан уже решил свою минимальную задачу, заняв новые выгодные позиции, установив контроль над коммуникациями РА, укрепив их, нанеся удары по военной и гражданской инфраструктуре. Из сообщений властей РА становится очевидным, что требования Азербайджана более всеобъемлющие, более амбициозные, и в этом направлении ведется как дипломатическая, так и военная активная работа».

Есть также большая вероятность того, что вооружённое обострение застарелого конфликта сейчас произошло не случайно, а с целью отвлечения России и растаскивания её сил на разные театры и геополитические направления как раз в момент драматического развития СВО на Украине.

Делается подобное посредством создания дополнительных очагов напряженности на постсоветском пространстве, угрожающих Москве. То есть данные события могут быть частью большой игры по формированию очередного второго фронта для Кремля и уже на Южном Кавказе.

Эта версия звучит вполне убедительно на фоне того, что прозападным силам не удалось подтолкнуть нынешние власти Грузии к агрессивным действиям против РФ или развязать силами внутренней оппозиции массовые беспорядки.

Так как вариант с Тбилиси не сработал, в Вашингтоне и Лондоне теперь взялись за новое раздувание армяно-азербайджанского конфликта, хотя только недавно казалось, что Ереван и Баку почти уже пришли к полному урегулированию всех спорных вопросов.

Ведь буквально недавно ряд населенных пунктов Арцаха были переданы азербайджанской стороне, заработал Зангезурский коридор, соединяющий Баку с Нахечиванью и далее с Анкарой. Предполагалось впервые за 30 лет открыть армяно-азербайджанскую границу и начать взаимную торговлю. Владимир Путин сначала разговаривал с Ильхамом Алиевым по телефону, а затем лично встречался на полях Восточного экономического форума во Владивостоке с Николом Пашиняном.

Всё должно было завершиться взаимными переговорами 15 – 16 сентября лидеров двух стран при посредничестве Москвы на саммите ШОС в Самарканде. Там и должна была быть поставлена жирная точка в многолетнем армяно-азербайджанском конфликте, длящемся с конца 1980-х годов прошлого века. Но, как видим, есть силы на Западе, да и в Турции, не заинтересованные в подобном исходе.

Примечательно, что столкновения начались аккурат за два дня до начала саммита ШОС, на котором должны, кстати, рассматриваться заявки Еревана и Баку о приёме в организацию в качестве кандидатов.

Этим в среднесрочной перспективе захлопывалось и геополитическое «окно» в Европу для элит Казахстана и стран Центральной Азии, желающих сохранить многовекторный курс и проложить транскаспийские маршруты на Запад в обход России.

То есть последствия этой новой эскалации имеют долгоиграющий характер и способны даже подорвать интеграционные процессы в рамках ШОС и ЕАЭС на постсоветском пространстве.

При этом, кстати, не надо перекладывать всю ответственность за события только на Баку, так как буквально недавно министр обороны Армении Сурен Пакипен посетил Вашингтон, где встретился с Энтони Блинкеным и Дэвидом Вайшаром.

В минувшем августе правительство этой республики подписалось еще и под коммюнике Госдепа о поддержке военно-биологических программ Пентагона, и как выясняется американцами сейчас многие программы и патогены из Украины были перевезены в 12 лабораторий на территорию самой Армении.

Два этих фактора показывают, что прозападные силы в правящей элите в Ереване также могли быть задействованы в данной провокации на границе с целью инициировать полномасштабную войну, втянув в неё Россию и Иран, столкнув при этом их еще и с Турцией. Поэтому в данной ситуации решение секретариата ОДКБ об отказе в отправке своих войск абсолютно оправданное и верное.

Чтобы сейчас ни кричал Никол Пашинян и его секретарь Совбеза, снова перекладывая ответственность за свои дипломатические и военные провалы на Россию и ОДКБ, нельзя поддаваться на ту игру, в которую сейчас заманивают Москву и Тегеран. Наверняка сейчас есть все возможности, задействовав личные контакты между Путиным, Алиевым и Эрдоганом, остановить дальнейшую эскалацию в регионе.