Азербайджанская свадьба устроила стрельбу в Балашихе, а потом двинулась к Кремлю

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Сотрудники московской ГАИ блокировали на Кремлевской набережной 15 машин, на которых передвигались гости азербайджанской свадьбы. Автомобили были украшены флагами Азербайджана. Все участники кортежа были задержаны.

Как выяснилось, свадебная кавалькада прибыла к Кремлю из подмосковной Балашихи, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Перед тем как выдвинуться в центр Москвы азербайджанцы во дворе жилого дома стреляли в воздух. Местные жители обратились в полицию, однако это не помешало свадебному автопробегу доехать до Кремля.

Ситуация возмутила главу российского Национального антикоррупционного комитета Кирилла Кабанова.

«Давайте представим, что это могли оказаться 50-70 прекрасно подготовленных террористов, которые бы действовали под прикрытием празднования свадьбы… Мне кажется, дальше даже не надо продолжать и додумывать, что, не дай Бог, могло бы произойти при реализации такого страшного сценария…», – написал Кабанов в своем тг-канале.