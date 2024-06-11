Азербайджанская свадьба устроила стрельбу в Балашихе, а потом двинулась к Кремлю

Елена Острякова.  
11.06.2024 18:32
  (Мск) , Москва
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Беспредел, Дзен, Миграция, Общество, Политика, Россия, Скандал, экстремизм


Сотрудники московской ГАИ блокировали на Кремлевской набережной 15 машин, на которых передвигались гости азербайджанской свадьбы. Автомобили были украшены флагами Азербайджана. Все участники кортежа были задержаны.

Как выяснилось, свадебная кавалькада прибыла к Кремлю из подмосковной Балашихи, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Сотрудники московской ГАИ блокировали на Кремлевской набережной 15 машин, на которых передвигались гости азербайджанской...

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Перед тем как выдвинуться в центр Москвы азербайджанцы во дворе жилого дома стреляли в воздух. Местные жители обратились в полицию, однако это не помешало свадебному автопробегу доехать до Кремля.

Ситуация возмутила главу российского Национального антикоррупционного комитета Кирилла Кабанова.

«Давайте представим, что это могли оказаться 50-70 прекрасно подготовленных террористов, которые бы действовали под прикрытием празднования свадьбы… Мне кажется, дальше даже не надо продолжать и додумывать, что, не дай Бог, могло бы произойти при реализации такого страшного сценария…», – написал Кабанов в своем тг-канале.

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