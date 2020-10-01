01.10.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Азербайджан, Армения, Война, Вооруженные силы, Общество, Политика, Россия
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Азербайджанские солдаты бессильны против стоящих насмерть жителей Карабаха – Затулин


Жители Нагорного Карабаха готовы умирать за Родину, в отличие от азербайджанских солдат, прежде всего потому, что в случае Карабаха речь идёт о жизни и смерти.

Об этом входе пресс-конференции рассказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Качество военной силы и осознание того, что вопрос идет о жизни и смерти, на самом деле, о жизни и смерти армянского населения в Нагорном Карабахе, делает поведение солдат Нагорного Карабаха на поле боя совершенно отличным от поведения вооруженных сил республики Азербайджан.

Мы ведь только что сделали заявления об участии сирийских боевиков в конфликте, почему они вообще потребовались? Именно потому, что этой пассионарности азербайджанской армии не достает.

Азербайджанские солдаты не в такой степени готовы умирать за Нагорный Карабах, как жители самого Нагорного Карабаха. Это очевидно» – заявил Затулин


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