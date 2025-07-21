Азербайджанские выходки должны, наконец, отрезвить Россию – тюрколог
На фоне неудач Киева вокруг РФ расширяется антироссийское поле и активизируются исламисты внутри страны.
Об этом в интервью «День-ТВ» заявил тюрколог, директор Института политических и социальных исследований Черноморско-Каспийского региона Виктор Надеин-Раевский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Может, отрезвление придёт после последних азербайджанских выходок, причём, уникальных. Ну как? Поддерживать откровенных бандитов. Да, они из хорошего рода. Что такое Сафаровы? Тот самый турецкий офицер, который во время натовского обучения в Венгрии ночью топором зарубил армянского офицера. Он сидел четыре года, потом его обменяли, дав большой займ венграм – 3 млрд. долл., утверждая, что он отсидит в Азербайджане.
Ага. Приняли как национального героя, ему лично Алиев подарил квартиру, и более того, выплатили офицерскую зарплату за 4 года отсидки. Вот, что из себя представляют те самые Сафаровы – два племянника этого самого Сафарова, которые погибли во время задержания», – сказал Надеин-Раевский.
Он согласился, что проблема в раздаче гражданства без учёта «послужного списка».
«Это вопрос взяток и взяточников, с чем мы должны сами бороться, никто за нас этого не сделает. А то, что мы наполнили наши города и улицы откровенными исламистами, это же конец России», – сказал эксперт.
По его словам, для России в этом случае «уничтожение будет полное».
«Почему они сейчас их всех активизируют? Потому что на Украине пошли неудачно дела. Ясно, что разделаемся мы с этой дьявольской сущностью, а в остальном надо мобилизовать другие ресурсы. Вот, Азербайджан подтягивают, в Армении власть антироссийская.
Идёт совершенно откровенное превращение Армении во враждебное государство, вопреки огромному количеству протестующих. Ну, более хорошего диктатора, чем «демократ» не бывает в истории. Гитлер тоже демократически к власти пришёл, как и Пашинян», – заключил эксперт.
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