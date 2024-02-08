Азербайджанский эксперт огорчил украинцев: Без «АВАКС» вам F-16 не помогут
Полученные от Запада истребители F-16 не изменят ситуацию на фронте, когда испытывающая нехватку вооружений армия ВСУ застряла в окопах.
Об этом в эфире ICTV заявил азербайджанский военный эксперт Агиль Рустамзаде, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Господство в воздухе помогает, когда у вас весь компонент, наземные войска тоже насыщены всеми средствами вооружений, и они вместе работают. А если у вас наземные войска застряли в земле, и не имеют возможности идти вперёд? Ну, хорошо, F-16 пошёл, два самолёта сбил, вернулся назад, дальше что?
Это будет плюс при условии, что вам передадут «АВАКСы». Без «АВАКСа» F-16 – это как айфон 7 во времена айфона 15. Практика передачи в аренду есть, но нет информации, что где-то ваши на него переучивались. Это очень сложный комплекс, на него нужен такой же срок переучивания, как на F-16, если не больше.
Подготовка тактической группы людей, которые сидят за мониторами, это такое же время, как подготовка пилота, может, чуть меньше», – сказал Рустамзаде.
Он добавил, что натовские «АВАКСы» могут помочь разве что на южном фронте.
«Но есть нюанс. Юг – «АВАКСы», которые летают над Румынией, они смогут помочь F-16 подсветить. Но тут вопрос в северной зоне, восточной зоне, если у вас нет «АВАКСА».
Но F-16 в минимальной комплектации, эскадрилья 20 штук над Киевом, конечно, помогут. Они серьёзно усилят противовоздушную оборону», – сказал азербайджанец.
Спасибо!
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