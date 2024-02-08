Азербайджанский эксперт огорчил украинцев: Без «АВАКС» вам F-16 не помогут

Полученные от Запада истребители F-16 не изменят ситуацию на фронте, когда испытывающая нехватку вооружений армия ВСУ застряла в окопах.

Об этом в эфире ICTV заявил азербайджанский военный эксперт Агиль Рустамзаде, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Господство в воздухе помогает, когда у вас весь компонент, наземные войска тоже насыщены всеми средствами вооружений, и они вместе работают. А если у вас наземные войска застряли в земле, и не имеют возможности идти вперёд? Ну, хорошо, F-16 пошёл, два самолёта сбил, вернулся назад, дальше что?

Это будет плюс при условии, что вам передадут «АВАКСы». Без «АВАКСа» F-16 – это как айфон 7 во времена айфона 15. Практика передачи в аренду есть, но нет информации, что где-то ваши на него переучивались. Это очень сложный комплекс, на него нужен такой же срок переучивания, как на F-16, если не больше.

Подготовка тактической группы людей, которые сидят за мониторами, это такое же время, как подготовка пилота, может, чуть меньше», – сказал Рустамзаде.