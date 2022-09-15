Азербайджанский политолог: США меняют риторику. По РФ будут наноситься ракетные удары

15.09.2022  12:18 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецоперация, США, Украина
Новости Украины

США будут не против обстрелов украинскими войсками той территории России, откуда ведутся удары по позициям ВСУ.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил азербайджанский политолог Рамис Юнус, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США будут не против обстрелов украинскими войсками той территории России, откуда ведутся удары по...

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По мнению Юнуса, для этого Штаты могут передать Украине ракеты, бьющие на расстояние до 300 километров.

«Я анализирую как эксперт все то, что я слышу, и вспоминаю риторику США в самом начале, в середине и сегодня. В самом начале риторика была пораженческая, в середине: «Мы не хотим эскалации, чтобы это выходило за территорию Украины». А потом, во второй половине этой войны, мы стали слышать, что «Украина сама вправе решать, как использовать то вооружение, которое мы ей поставляем, касательно своей территории, включая Крым и Донбасс», – сказал эксперт.

«Таких риторик мы не слышали [до того], а когда уже это говорится, потом мы начинаем слышать уже другие заявления. Да, кроме этого, если есть риски, что бьют уже с приграничных территорий, имеется в виду Белгородская, Курская и все другие территории России, откуда идет, то разговор идет конкретно об уничтожении военной инфраструктуры, откуда на вас летят те же ракеты. И это тоже стали озвучивать.

Когда это озвучивается, это для чего делается? Для того, что: «Да, мы в самом начале озвучивали задачу, которая касалась 40-70 километров. Под это дело мы и давали соответствующее вооружение».

А как только будут на повестке дня появляться вопросы, которые будут касаться 200 километров, 300 километров, значит, и такого типа тематика будет на повестке. Сначала, наверняка, мы увидим их реальные результаты какие-то, а потом это уже начнет озвучиваться», – заявил Юнус.

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