Азербайджанский визит Путина: РФ обеспечивает южные рубежи и продвигает коридоры на Юг

18 – 19 августа с двухдневным государственным визитом в Азербайджане побывал Владимир Путин, который провёл переговоры с Ильхамом Алиевым в целях обеспечения дальнейшего развития геостратегического маршрута «Север – Юг», недопущения появления антироссийского военно-политического альянса в Закавказье и Центральной Азии, предотвращения эскалации и нового полномасштабного конфликта с Арменией, чего как раз в последнее время добивается Запад.

Прямым результатом этого визита – стало заявление МИД Азербайджана о подаче заявки на вступление в БРИКС, что является своеобразной демонстрацией намерений быть частью многополярного мира.

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По моему мнению, именно эти вопросы были главными в той повестке, которая обсуждалась за закрытыми дверями. По сути, основным лейтмотивом поездки российского лидера стало обеспечение безопасности южных рубежей и продвижение транспортного коридора в Иран и Индию, так как он становится критически важным в условиях санкционной войны и переориентации экономики на Юго-Восток.

Сейчас на наблюдаемый процесс сближения между Москвой и Баку играет совпадение интересов по целому ряду ключевых экономических и геополитических моментов, что открывает множество возможностей.

В частности, в Азербайджане кровно заинтересованы в том, чтобы стать региональным энергетическим, транспортным и даже финансовым хабом между Западом, Востоком, Севером и Югом, так как на территории республики сейчас пересекаются все главные логистические маршруты. И сейчас для Баку коридор «Север – Юг» даже важнее в долгосрочной перспективе, чем тот же Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ) в связи с катастрофическим обмелением Каспия и необходимостью огромных инвестиций в портовую инфраструктуру, которые ЕС не спешит выделять. Плюс будущая глобальная война может привести к регионализации экономики, а значит и к обрыву ТМТМ или к его убыточности.

Для Кремля же путь через Азербайджан в Иран и далее через порты в Персидском Заливе в Индию сейчас становится одним из первостепенных в связи с наращиванием торгово-экономических отношений с Тегераном и Дели. Это тем более важно в свете прозападной ориентации руководства Казахстана, которое может в одночасье закрыть в случае ухудшения отношений свою территорию для транспортировки грузов и энергоносителей на Юг, что уже сейчас проделано в отношении российской пшеницы.

А тем временем, правящая элита Ирана готова к масштабному транзиту российского газа по своей территории, что без Азербайджана сделать будет невозможно. О таком стремлении заявил на прошлой неделе посол Исламской Республики в России Казем Джалали на IX Каспийском медиафоруме в Астрахани, акцентируя внимание на ключевой роли своей страны в создании альтернативных газовых маршрутов.

Он подчеркнул, что, помимо транзита, Иран заинтересован в привлечении российских инвестиций в разработку собственных нефтегазовых месторождений.

«Уже действует пять месторождений, в которые РФ инвестировала средства. Есть два газовых месторождения на юге Ирана, и мы очень заинтересованы в продолжении работы с РФ», — отметил посол.

Поэтому Азербайджан вписывается в эту новую конструкцию логистических связей и энергетических потоков как необходимый и незаменимый элемент, что играет, конечно, на рост региональных амбиций Баку, стремящегося стать арбитром уже не только в Закавказье, но и в Центральной Азии. В связи с этим азербайджанские верхи вместе с турецкими пытаются вести самостоятельную игру, что порой приводит к противоречиям с англосаксами и даже иногда с самой Анкарой.

Давление Запада на российскую и азербайджанскую элиты, в свою очередь, заставляет их искать общие подходы и сближаться. И на развитие сотрудничества благоприятно влияет тот факт, что Франция, США, лидеры ЕС на данный момент занимают открыто антиазербайджанскую позицию и намерены втянуть Баку в новый кровопролитный конфликт с Ереваном, постоянно провоцируя его на эскалацию.

Мы уже не раз указывали в последних публикациях, что Запад намеренно на уровне Вашингтона, Лондона и Брюсселя заморозил переговорный процесс между Арменией и Азербайджаном на своих площадках, намереваясь раздуть пожар на Южном Кавказе в ситуации, когда не удалось из Грузии слепить «второй фронт». Теперь разжигание конфликта между Баку и Ереваном становится приоритетной задачей для англосаксов, чтобы создать в регионе постоянную зону напряжения и в итоге перерезать логистические маршруты России и Ирана.

Поэтому Париж поставляет Еревану вооружения, советников, а в скором времени намерен разместить и свой контингент, а Вашингтон проводит учения и держит на территории Армении небольшие группы военнослужащих под видом «охраны» посольства, которые способны организовать провокации как на границе с Азербайджаном, так и для блокировки российской военной базы. Не случайно, что в именно преддверие приезда российского президента на границе двух стран участились вооружённые перестрелки и использование дронов.

На этом фоне у России в связи с отказом США и его сателлитов от миротворческих усилий появилась реальная возможность полностью перехватить инициативу в переговорном треке, чем и воспользовался Владимир Путин, предложив во время своего визита ускорить процесс заключения окончательного мирного договора.

«Историческая вовлеченность России на Южном Кавказе, причем последних лет, диктует нам необходимость участия в этих событиях, конечно, в той части, в которой это востребовано сторонами. Если мы что-то можем сделать для того, чтобы выйти на подписание мирного соглашения, довести дело до делимитации и демаркации границы, разблокировать соответствующие направления логистики и в экономике, мы были бы очень этому рады», — подчеркнул российский лидер.

Уже всем очевидно, что затягивание окончательного принятия такого соглашения связана с позицией Еревана, который действует под диктовку своих новых заокеанских кураторов. Плюс Никол Пашинян фактически заморозил членство в ОДКБ и быстро переориентируется на Запад с целью вступления в НАТО. Об этом открыто высказался и глава российского МИДа Сергей Лавров.

«Мы – за скорейшее заключение мирного договора и разблокирование коммуникаций. К сожалению, именно армянское руководство саботирует договоренность, под которой стоит подпись премьер-министра Никола Пашиняна. Трудно понять, в чем заключается смысл такой позиции», – сказал Лавров.

Из этих слов можно прийти к выводу, что из союзника Армения на глазах превращается в главную опору Запада в регионе, а правящая верхушка в инструмент постоянных провокаций, что толкает Москву к переоценке своих подходов в регионе и больше сейчас ориентироваться на Баку в качестве опоры. Поэтому, по моему мнению, российское руководство будет склоняться сейчас к поддержке требований Азербайджана в переговорном процессе и к установлению нового понятного и устойчивого порядка в Закавказье с усиливающимся Баку, с лояльным Тбилиси и с разблокированными коммуникациями.

Немаловажным в рамках визита, думается, было и стремление руководства России сдержать процесс появления военно-политического альянса в Центральной Азии с участием Турции и Азербайджана, так как очевидно, что это является серьезным вызовом и серьезной в перспективе угрозой для южных рубежей. И со временем эта тема будет становиться всё актуальнее и поэтому Москва пытается если нейтрализовать, то максимально затормозить действия по формированию нового блока, который может быть также использован НАТО для своего продвижения.

И, наконец, турецкая сторона продвигает свои посреднические услуги в деле урегулирования между Москвой и Киевом, и в Анкаре были бы не прочь, если бы предварительный или первый этап официальных мирных переговоров прошёл именно в Баку. При этом турки рассматривают себя в этом случае в качестве главного актора и арбитра будущих обсуждений мирного соглашения.

Об этом, в частности, прессе заявил турецкий политолог Энгин Озер, который предположил в ближайшее время приезд в Баку Владимира Зеленского якобы для переговоров с Ильхамом Алиевым по этой тематике и для подготовки соответствующей площадки.

«Официальный визит президента России Владимира Путина в Азербайджан весьма интересен. Сбалансированная политика президента Азербайджана Ильхама Алиева с Россией общеизвестна. С другой стороны, Азербайджан – член Движения неприсоединения. Азербайджан, которому обе стороны могут доверять, в конечном итоге может создать очень хорошую платформу для мирных переговоров, которые могут состояться в конце этого года», – подчеркнул Озер.

Ясно, что Анкара тут пытается навязать свою переговорную повестку, которая согласована с Западом и направлена на самом деле на спасение киевского режима, и в реальности выдаёт лишь желаемое за действительное. Но такие заявления показывают стремление Турции выехать на плечах Азербайджана и продавить свои интересы для расширения собственного контроля над черноморским побережьем и оставшимися территориями Украины.

Пока это, конечно, только разговоры, но главным геополитическим итогом поездки российского лидера стало заявление азербайджанского МИДа от 20 августа, которую озвучил пресс-секретарь ведомства Айхан Гаджизаде, о подаче официальной заявки на вступление страны в БРИКС, что показывает, что Баку мыслит себя вовсе не в ЕС. Ранее об этом говорили в июле во время подписания Совместной декларации об установлении стратегического партнерства между Азербайджанской Республикой и Китайской Народной Республикой, затем 17 августа сообщил тогдашний посол Азербайджана в Москве Полад Бюльбюль оглы, а теперь уже официально подтвердило внешнеполитическое ведомство, что является знаковым и говорит о стратегических намерениях Азербайджана.