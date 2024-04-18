Азербайджанский военный эксперт требует бить по российским аэродромам и делать засады ПВО

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Чтобы бороться с ударами российских управляемых авиабомб, Украине придется устраивать засады ПВО и наносить удары по аэродромам на территории России. Даже если ей придут истребители F-16, они не смогут работать вблизи линии фронта, потому что будут сбиты.

Об этом в эфире видеоблога украинской журналистки Людмилы Немыри заявил азербайджанский военный эксперт Агиль Рустамзаде, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Носители, уничтожаются носители. Вместо нефтеперерабатывающих заводов я бы уничтожал носители. Конечно, это самый лучший способ… В вашей ситуации, когда у вас нет превосходства в воздухе, нет возможности обеспечить превосходство в воздухе, – это засада. Засада противовоздушной обороны и удары по аэродромам, носителям… Есть два основных способа – даже с F-16 вы сможете обеспечить противовоздушную оборону ваших внутренних областей, вы ими сможете сбивать «Шахеды» и крылатые ракеты внутри вашей территории. Нельзя, чтобы эти F-16 выдвигались на линию фронта, потому что будут их сбивать», – заявил Рустамзаде.