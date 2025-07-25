Азербайджанскую армию готовят к войне с Россией

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Баку ускоряет процесс встраивания своей армии в единую с турецкой военную систему и перенимает стандарты НАТО. Данные реформы показательны, так как на их примере будут трансформироваться потом вооружённые силы всех членов Организации тюркских государств.

Таким демонстративным шагом в этом направлении стало подписание 22 июля на выставке военной техники IDEF-2025 в Стамбуле «О взаимном укреплении военной безопасности», которое подписали главы военных ведомств Турции и Азербайджана Яшар Гюлер и Закир Хасанов.

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Согласно документу, стороны намерены укреплять взаимодействие и координацию действий, совместно готовить командные кадры и определять доктрину. Фактически соглашение является логической реализацией Шушинской декларации 2021 года о военном союзе Баку и Анкары, к которой в нынешнем году присоединился еще и Ташкент.

В связи с этим проект создания крупнейшей турецкой военной базы вблизи Баку становится осязаемым и реальным. Возможно под эту задачу и подписывалось это новое соглашение как практическое воплощение союзничества и теперь вместо советников и ЧВК в республике могут появиться уже реальные воинские подразделения члена НАТО.

Интересно, что уже на следующий день после подписания соглашения в известном турецком издании Yeni Şafak, которое поддерживает правящую партию, была опубликована статья, где обсуждалась тема необходимости присутствия в Азербайджане турецких войск.

Публикация была посвящена знаковому вопросу, заданному президенту Турции на последнем саммите НАТО одним из журналистов:

«Когда турецкая армия войдет в Азербайджан? Потому что, когда нет турецкой армии опасность российского вторжения остаётся».

Подобный провокационный материал вышел не случайно и является неким заявлением Анкары о намерениях закрепить за собой территорию этой республики и показать Москве свою решимость противостоять ей уже военными средствами на Южном Кавказе.

Практически Турция переходит в последнее наступление в деле военно-политического поглощения Азербайджана и выстраивания механизмов управления местными вооружёнными силами, которые уже становятся составной частью турецких. Разговоры о введении своего контингента – это уже угрозы Кремлю и желание представить, что турецкая экспансия на Кавказе, на Каспии и в Центральной Азии преследует цель «защиты» местных элит от мифического российского вторжения.

Вполне возможно, что весь этот шум, устроенный Ильхамом Алиевым в последние месяцы и преследовал эту цель – создать видимость конфликта и некой «угрозы» со стороны России, чтобы обосновать присутствие турецких войск в Азербайджане, а далее везде.

Хотя невозможно представить «жертвами агрессии» Баку и её армию, которая активно выстраивает свою работу по стандартам НАТО. Так, совсем недавно ВС Азербайджана отказались от российской системы координат ПЗ-90. Ильхам Алиев подписал приказ о переходе на международную систему WGS-84, внедрённую Минобороны США.

В реальности азербайджанскую армию перевооружают и оснащают именно для наступательных и захватнических действий и не только против Армении, но и с прицелом на Северный Кавказ, а также для перерезания российских и иранских логистических маршрутов на Каспии. Надо учитывать, что Азербайджан также становится базой по возможному наземному вторжению и в Иран.

То, что это может стать реальностью показали уже события 12-дневной войны, когда через воздушное пространство Азербайджана летели израильские БПЛА и военные самолёты.

Последний эпизод – доставка 24 июля в Баку двух полностью загруженных военным оборудованием самолёта из Израиля. КСИР Ирана уже предупредил Ильхама Алиева о возможных последствиях:

«На Кавказе разгорится большое пламя, и звезда победы, которую они вообразили себе, опустится к Кавказским горам и угаснет. Наши цели для удара уже определены…».

Последние учения военных флотилий России и Ирана также призваны отрезвить горячие головы в Анкаре и Баку, которые пытаются развязать новую региональную войну.