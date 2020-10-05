05.10.2020, Киев, Игорь Петров
 
Азербайджан, Армения, Война, Нагорный Карабах, Политика, США
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Азербайжджан отвоюет свою территорию и продолжит переговоры – американский дипломат


Целью Азербайджана в карабахском конфликте является возвращение Карабаха, после чего Баку продолжит переговоры в многосторонней Минской группе.

Об этом в эфире «Эспрессо-ТВ» заявил экс-советник госсекретаря США, бывший директор по делам Европы и Евразии в Совете нацбезопасности США Мэтью Брайз, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я считаю, что военные действия Азербайджана ограничены реалистичными целями. Военные действия остановятся когда Азербайджан отвоюет два региона и вернется к переговорам с позиции силы. В таком случае Минская группа должна вернуться к переговорам с Россией, Францией и США. Но де-факто ключевыми игроками будут Россия и Турция, что непосредственно задействует их в процессе.

Из собственного опыта общения с турецкими чиновниками я могу сказать, что Турция чувствует напряжение в отношении России, особенно из-за Крыма. И одновременно из-за Грузии. Турция будет боле активной в рамках НАТО в Черном море и будет иметь более сложные отношения с Россией», – сказал Брайз.

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