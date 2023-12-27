«Аж трясутся дома в Донецке»: Российская армия развивает наступление из Марьинки

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Российская армия развивает наступление из Марьинки, стремясь выбить ВСУ с близлежащих высот, рассказала в своем блоге донецкая журналистка Евгения Мартынова.

«С ночи на марьинском направлении (к юго-западу от Донецка) идут серьезные бои по настоящее время. Хохол непрерывно выхватывает из большинства видов тяжёлого так, что у нас за спинами армии трясутся дома) аж ушам не верится. Поскольку по работе в свое время ту часть Марьинского района посещала часто, то имею представление, куда и как наши идут. Местность среди полей, одна дорога, два крошечных села посреди грязи. Дорожная развязка. Но есть нехорошие высоты, про которые «знатоки» наши молчат, а высоты проблемные, там вид аж на Донецк. И да, там хохол, и он оттуда бьет», – описывает ситуацию Мартынова.

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Подразделения ВСУ, оборонявшие Марьинку, отступили в соседнее Курахово, откуда уже эвакуируют государственные службы и архивы, заявил советник главы ДНР Ян Гагин.

Происходящее на фронте еще нельзя считать большим наступлением – российские войска по-прежнему находятся в состоянии активной обороны, объясняет военкор Александр Сладков.

«Прорываемся большими силами к Днепропетровску или к Кривому Рогу, или к Одессе, высаживая десант морской и воздушный – вот это наступление. А здесь мы выдавливаем противника со своих позиций, не даем ему закрепляться, создавать удобную линию обороны», – пояснил он в эфире «Радио России».

«Мы постоянно раздергиваем противника вдоль всей линии фронта, отбираем один опорный пункт, другой, угрожаем захватом Часового Яра, постоянно делаем обстановку некомфортной для противника, который не может рассчитать свои силы и перебрасывает резервы с места на место. Всё это создает нервозную обстановку в Генштабе ВСУ», – сказал Сладков.

Он утверждает, что «старую гвардию» Зеленский по примеру Наполеона сохраняет для обороны Киева, чтобы иметь возможность с семьей и близкими эвакуироваться».

«Имеем активизацию на производствах ВПК. Ждем, когда будут запущены в полную силу предприятия, где ведется изготовление БПЛА, в том числе FPV-камикадзе. Более того, они совершенствуются. Раньше били врага на расстояние 2 км, потом 10 км, постепенно увеличивается дальность применения», – говорит Сладков.

«Сейчас сложность. ПВО врага продемонстрировало возможности атаковать наши самолеты на довольно дальнем расстоянии от линии фронта. Ничего, приноровимся. Чем дальше точка доступа – тем выше калибр. Значит, будем бить более крупным калибром», – добавил военкор.

«В последние дни противник, это, прежде всего, США, Великобритания, НАТО – пытаются создать нам головную боль на других участках охраны/обороны страны. Посмотрите, как они предъявили претензии на часть шельфа, который, безусловно, принадлежит нам. Так они могут предъявить свои права на часть Северного морского пути. Поэтому пока мы организуем свою победу в СВО, мы не отвлекаемся от обороны нашей страны на севере», – заявил Сладков.