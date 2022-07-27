Ажиотаж вокруг путепровода в Инкермане вынудил чиновников комментировать ситуацию

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Реконструкция путепровода в Инкермане на въезде в Севастополь завершится в этом году.

На следующий год переходит документальное оформление и расчет с подрядчиком, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Въезд в Севастополь оказался заблокирован с двух сторон. Ялтинское кольцо превращается в двухуровневую развязку в рамках строительства восьмого этапа трассы «Таврида», а со стороны Инкермана идет реконструкция моста над железнодорожной веткой. На днях в СМИ появилась информация о продлении контракта по Инкерману на следующий год, что вызвало негодование и возмущение севастопольцев – выезжать за город и возвращаться в город нужно с приличным запасом времени.

Директор Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя Павел Иено поспешил разубедить пессимистов: работы идут в графике, объект закончат к концу года.

«Строительная часть объекта будет закончена до конца 2022 года. Много прошло информации о том, что подписано допсоглашение к существующему контракту о переносе сроков. На самом деле это не так. Подписан контракт о переносе лимитов финансирования. То есть подрядчик после выполнения работ частичную оплату получит в январе 2023 года», – сообщил Иено в комментарии НТС.

Протяженность путепровода составляет 76,5 метров. Под его основание предусмотрена установка 36 буронабивных свай, из которых 20 уже на своем месте. Подрядчику предстоит переложить все коммуникации под и над мостом, что требует времени и соблюдения определенных технологий.

Работы по реконструкции моста над железнодорожной веткой по улице Линейная начались несколько месяцев назад. Объектом занимается краснодарская компания «Веста». Стоимость контракта более 480 миллионов рублей. Отодвигать сроки начала ремонта было нельзя: еще в 2020 году путепровод в Инкермане признали аварийным и его ремонт включили в Федеральную целевую программу.